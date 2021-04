Riik plaanib Euroopast Tallinna haigla jaoks küsida 280 miljonit

Pentus-Rosimannus rääkis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus arutas hommikusel kabinetiistungil taasterahastu taotluse muutmist.

"See puudutab eelkõige Tallinna haiglat, kus me esitame komisjonile uue taotluse, mille sisuks on 280 miljoni euro taotlemine taasterahastust," ütles rahandusminister.

Ta lisas, et läbirääkimised Euroopa Komisjoniga veel jätkuvad. "Kuna kogu taasterahastu kiidetakse heaks ühe paketina, siis meie soov ja lootus on, et me ka Tallinna Haiglat puudutava teema juures saaksime selguse võimalikult kiiresti, et oleks võimalik rahastamisotsused teha ja rahal ka reaalselt majandusse jõuda," sõnas Pentus-Rosimannus.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles möödunud nädalal, et Euroopa taasterahastust eraldatakse Tallinna Haigla jaoks esialgu loodetud 380 miljonist eurost vähem vahendeid.

Kõlvart märkis, et toetuse üldmahtu vähendatakse, mis tähendab ühtlasi, et protsentuaalselt vähendatakse ka iga projekti osakaalu. Samuti ei lähe tema sõnul projekti puhul nii suur finantseerimine Euroopa Komisjoni kehtestatud reeglitega kokku.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot koos käibemaksuga. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot.