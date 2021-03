Tallinna suurhaigla projekteerimiseks kuulutati välja hange

Arhitektide liidu president Andro Mänd tõdes, et sellises mahus ehitis on Eesti kontekstis täiesti unikaalne ning see muutub kogu ümbritseva piirkonna peamiseks dominandiks.

Pakkumusi hindab seitsmeliikmeline hindamiskomisjon, mille kolm liiget nimetas arhitektide liit ja neli liiget Tallinna linn. Hanke võitja selgub eeldatavasti juuni lõpus. Projekteerimishanke pakkumuste tähtaeg on 27. mai. Riigihanke pakkujal tuleb koos hinnapakkumisega esitada hindamiskomisjonile ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsioon ning selle kvaliteeti hinnatakse pakkumuse eraldi osana.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul peaks haigla põhiprojekt valmima aastaks 2023 ning seejärel saab läbi viia ehitushanke.

Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Haigla eeldatav brutopind umbes 127 000 ruutmeetrit.

Suurhaigla ehituse ja projekteerimise rahastamiseks peaks 380 miljonit eurot tulema Euroopa Komisjoni taastekavast.

Tallinna haigla rajatakse riigi ja linna koostöös ning peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.

Tallinna haigla rajatakse Lasnamäele Tallinna lauluväljaku lähistele aadressile Narva mnt 129. Kompleksi valmides ühendatakse sellega praegused Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla.

Hankes on osalema oodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud, suurte kogemustega ja mahukate haiglaprojektide eduka teostamisega tunnustust pälvinud projekteerimisfirmad Eestist ja välismaalt, kelle viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine netokäive on vähemalt kolm miljonit eurot. Kuna tegemist on väga suure projekteerimismahuga, siis on oodatud lisaks suurtele projekteerimisettevõtetele osalema ka ühispakkujad.

Tallinna haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tegi Tallinn koostööd arhitektide liiduga.

"Kuna Tallinna haigla näol on tegemist suurprojektiga, siis on oodatud projekteerimishankes osalema nii Eesti kui ka rahvusvahelised ettevõtted, et leida uuele ja kaasaegsele meditsiinilinnakule kõige parem lahendus. Ühtlasi on oodatud ka Eesti ja välismaiste ettevõtete ühispakkumused," märkis Kõlvart.