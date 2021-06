Putini väitel on vaenulik Ukraina juhtkond, mitte rahvas

Vene president Vladimir Putin väitis kolmapäeval, et ainult Ukraina praegune juhtkond on Venemaa suhtes vaenulik, kuid ukraina rahvast ta selliseks ei pea.

"Ei, ma ei arva, et ukraina rahvas on ebasõbralik. Ei, ei midagi taolist - oleme üks tervik. Aga vaat juhtkond, tänane juhtkond on meie suhtes ilmselgelt vaenulik - see on täiesti ilmselge," ütles Putin.

"Muul viisil oleks raske seletada seaduseelnõu, mille president Volodõmõr Zelenskõi praegu ülemraadasse saatis, nimelt põlisrahvaste kohta, millega venelased kuulutatakse Ukrainas mittepõlisrahvaks - see on täiesti üle mõistuse. Vene inimesed on Ukrainas elanud sajandite algusest, nüüd aga kuulutatakse nad seal mittepõlisteks. " lisas Putin.

Putin puudutas seejuures muret Ukraina ja teiste riikide rahvusäärmuslastega.

"Kitsalaubalisi inimesi, rahvusäärmuslasi jagub kõikjal, ka meil on selliseid ja neid on Ukrainas. Nad tegutsevad puhtast südamest, mitte suurest tarkusest ja nende tegevuse tulemus on hävitav," ütles Putin.

Putin väitis kolmapäeval, et raske on rääkida kohtumisest Ukraina presidendi Zelenskõiga.

"Mis mõtet on kohtuda Zelenskõiga, kui too on andnud oma riigi täielikult välisjuhtimise alla? Ukraina elutegevuse võtmeküsimused otsustatakse mitte Kiievis, vaid Washingtonis, osalt Berliinis ja Pariisis, " ütles Putin.

Vene president Vladimir Putin ütles ka kolmapäeval, et Briti mereväe hävitajat saatis läinud nädalal Mustal merel aset leidnud vahejuhtumis USA luurelennuk.

Moskva teatel tulistas Vene piirivalvelaev 23. juunil kuningliku mereväe alusele hoiatuslaske ja üks sõjalennuk viskas selle teele pomme, et sundida alust lahkuma Krimmi poolsaare lähistelt, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris. Suurbritannia tõrjus neid väiteid ja teatas, et laeva poole ei tulistatud ning see seilas Ukraina vetes.

Küsimusele, kas vahejuhtum võinuks viia kolmanda maailmasõjani, vastas Putin, et seda poleks juhtunud ka siis, kui Venemaa oleks Briti sõjalaeva põhja lasknud.

Putini sõnul oli USA lennuki ülesanne seirata Vene sõjaväe vastust Briti hävitajale.

Suurbritannia teatel sõitis sõjalaev Defender rahvusvaheliselt tunnustatud mereteel ja püsis Ukraina vetes Krimmi lähistel.

Venemaa nimetas Defenderi liikumist provokatsiooniks ja hoiatas, et järgmine kord võidakse riigi territooriumi rikkuvate sõjalaevade pihta tulistada.

Putin ütles, et pooldab Siberis tegutsevate Vene suurettevõtete peakontorite üleviimist Moskvast Siberisse.

"Arvan, et Siberisse tuleks üle viia ka mõningad föderaalstruktuurid või vähemalt viia sinna üle need suurettevõtted ja peakontorid, mis töötavad Siberis, põhilisi makse maksavad aga paraku Moskvas," väitis Putin.

Putin kinnitas ka oma toetust erakonnale Ühtne Venemaa tänavustel riigiduumavalimistel.

"Ühtse Venemaa töö loob tugeva aluse, kindla vundamendi Vene riiklusele, pean silmas riigile vajalike otsuste vastuvõtmise tagamist. Nimelt seetõttu, et olin selle erakonna autor, nii-öelda looja, toetan ma seda loomulikult," ütles Putin.