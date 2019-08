Täpsemalt puudutab süüdistus kohtuotsuse kuritahtlikku mittetäitmist. Tegemist on kunagise kohtuotsusega, mille kohaselt tuleb eemaldada dokumentaalfilmi see osa, mille asjus pöördus kohtu poole end laimatuna tundnud oligarh Ališer Usmanov, vahendasid Meduza ja Svoboda.

Juurdluse alustamisest teatas sotsiaalmeedias Ždanovi advokaat Vladimir Voronin.

Ždanov avaldas omakorda Youtube'is video, kus nimetab tema vastu esitatud süüdistusi väljamõeldisteks.

Sarnast kriminaalmenetlust on alustatud ka FBK eelmise juhtu Roman Rubanovi vastu. Samuti on kavas võtta administratiivvastutusele ka Navalnõi ise, kelle blogis nimetatud dokumentaalfilm avaldati. FBK on mainitud küsimuses rõhutanud, et on kohtuotsust täitnud, kuid ei saa seda täita Aleksei Navalnõi eest, kellele kuuluvad nii Youtube-i kanal kui veebileht.

Navalnõi sai opositsioonipoliitikuna tuntuks just ametnike ja võimule lähedal olevate isikute korruptsiooni paljastajana. Korruptsiooni paljastamisel on olnud abiks iroonilises võtmes videod ning eriti laia vastukaja sai film, mis käsitles peaminister Medvedevi varalist seisu. See film tõi otseselt kaasa mitu korruptsioonivastast meeleavaldust.

Venemaa võimud alustasid Navalnõi fondi vastu ka rahapesuga seotud uurimist ning seda ajal, mil Moskvas ja mites teises linnas olid puhkenud Kremli-vastased meeleavaldused, mis olid algselt ajendatud valimiskomisjoni otsusest jätta opositsioonikandidaadid Moskva kohalikelt valimistelt eemale.

Navalnõi liitlane Ljubov Sobol on kutsunud üles uuteks meeleavaldusteks 31. augustil.