Parimad vanglateenistujad panid end Tartus proovile

Näideldud sündmuses, kus lennuki rolli mängis õppebuss, oli vanglatöötajate eesmärk saata vang lennukiga Portugali. Ees ootasid aga mitmed ootamatud takistused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Info oli teada, et toimub lennureis. Rohkemat ei olnudki. Tegutsesime vastavalt vajadusele, käigu pealt. Lennukist pidi väljuma, sest lennuki alla pandi pomm või midagi läks põlema. Siis pidime välja tulema ja toimus rünnak," kirjeldas Tallinna vangla töötaja Renna Saponenko.

Lisaks vangi vabastada üritavatele ründajatele reageerimisele hindasid kohtunikud ka kõiki teisi väiksemaid ja suuremaid käike, mis ühe kurjategija saatmisega kaasnevad.

"Ma arvan, et läks päris hästi. Raske ei olnud, vastavalt väljaõppele. Olukord oli küll uus, aga saame hakkama," rääkis Tallinna vangla töötaja Ranno Rentik saatmisülesande kohta.

Saatmisülesanne on üks seitsmest võistlusest, milles vanglatöötajad kahe päeva jooksul mõõtu võtsid.

"Võib-olla sellised ülesanded nagu saatmisülesanne /.../ on veidi liialdatud. Õnneks tänasel päeval meie töörutiin selliste tööülesannete lahendamine ei ole, aga ei või kunagi teada, millal tegelikult selline juhtum vangi saatmisel aset leiab. Rahvusvaheline kuritegevus ei ole kuskile kadunud," rääkis vanglate asekantsler Priit Kama.

Jõukatsumiste sisu varieerus alates kambriülesandest, kuni vaimsete testideni, nagu näiteks vangi riskide hindamine tema taasühiskonnastamisel.

"Et leida väljund, leida mingisugune tagaside oma tegevusele, instruktorite tegevusele. See on hea koht, kus tõestada, et väljaõpe vanglateenistuses on tegelikult hea ja kvaliteetne," ütles Tallinna vangla töötaja Simo Laak.

Kutsemeisterlikkuse võistlustel osalevad Tartu, Tallinna ja Viru vangla ning lisaks sisekaitseakadeemia justiitskolledž.