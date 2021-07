Hiina president Xi Jinping käis haruldasel visiidil Tiibetis

Hiina riigitelevisioonis CCTV avaldatud ülesvõte näitas Xi-d punast vaipa mööda lennukist väljumas, kui teda tervitasid kohalikud tantsijad ja rahvariietes inimhulk Hiina lippudega.

Hiina juht külastas Tiibetit esmakordselt enam kui kolme aastakümne jooksul. Viimati tegi seda Jiang Zemin 1990. aastal.

Xi on varem Tiibetis käinud vaid kahel korral, 1998. aastal Fujiani provintsi parteijuhina ning 2011. aastal Hiina asepresidendina.

Ehkki Xi maandus Nyingchi Mainlingi lennuväljal Tiibeti kaguosas juba kolmapäeval, ilmus teade visiidi kohta alles kaks päeva hiljem.

International Campaign for Tibet kinnitas neljapäeval, et Tiibeti pealinnas Lhasas täheldati viimastel päevadel enne Xi visiiti Hiina julgeolekuametnike ebatavalist agarust, mille käigus blokeeriti teid ning kontrolliti paljusid üksikisikuid.

Tiibeti ajaloos on iseseisvusperioodid sajandeid vaheldunud Hiina kontrolliga. Hiina väitel "vabastas" ta 1951. aastal Tiibeti rahumeelselt, tuues mahajäänud piirkonda kaasaegse taristu ja hariduse.

Tiibeti pagulased seevastu süüdistavad Hiina keskvalitsust usulises tagakiusamises ja tiibeti budistliku kultuuri hävitamises.

Suuremad rahutused puhkesid Tiibetis viimati 2008. aastal.