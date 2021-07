Kohtuotsus: Vichmanni firma peab maksma muusikaloojatele kümneid tuhandeid

Kohus mõistis Best Idea OÜ-lt Eesti Autorite Ühing kasuks litsentsitasu 33 492,31 eurot ja viivisena 33 492,31 eurot.

Kohus jättis menetluskulud OÜ Best Idea kanda ning mõistis firmalt välja ka Eesti Autorite Ühingu kasuks menetluskulud 6120,50 eurot.

Muusika autorid pöördusid kohtusse, et saada Best Idea OÜ korraldatud üritustel "Jõulugala 2017", "Jõulugala 2018" ja "Jõulugala 2019" avalikult esitamisele tulnud lugude eest litsentsitasu.

Autorite ühingu kinnitusel tasus Best Idea OÜ üritustel "Jõulugala 2017" ja "Jõulugala 2018" esitamisele tulnud lugude eest muusika autoritele üksnes osaliselt ja "Jõulugala 2019" eest ei ole tasunud üldse.

Muusika autoreid koondav Eesti Autorite Ühing pöördus kohtusse, kuna Best Idea OÜ keeldus samadel alustel tasumisest, kui seda teevad teised sarnaseid üritusi korraldavad turuosalised.

"Muusika autoritele on see teine kord käia kohut Best Idea OÜ-ga seoses "Jõulugala" üritustega. Kohus mõistis 2017. aastal Best Idea OÜ-lt muusika autoritele litsentsitasu välja aastatel 2014, 2015 ja 2016 toimunud "Jõulugala" ürituste eest autorite poolt nõutud ulatuses," on EAÜ-d esindav Ellex Raidla advokaat Mari Must BNS-ile öelnud.

Best Idea esindaja, vandeadvokaat Andrei Svištš on BNS-ile öelnud, et jõulupidudest, kus erinevate väiksemate ettevõtete töötajad naudivad ühiselt Eesti tipptasemel muusikute esinemisi, on saanud väga populaarne formaat ning samuti on palju muusikuid, kelle jaoks need suurüritused on aasta lõpus väga oodatud ja hinnatud teenistuse liik.

"Seetõttu on käimasolev protsess otsustava kaaluga kõikide osapoolte jaoks, sest kõige muu kõrval paneb see paika, kuivõrd mõttekas on edaspidi sellise formaadiga üldse jätkata. Ehk kas leitakse mõistlik kompromiss EAÜ tasude osas või leiab kohus, et EAÜ monopoolsed autoritasutariifid on ajale jalgu jäänud ning ei kohtle turuosalisi võrdselt, või ei ole liigse maksustamise tõttu selliste pidude korraldamine enam mõttekas. Viimane oleks kindlasti suur löök nii korraldajatele kui esinejatele, aga ennekõike nendele sadadele väikeettevõtetele, kes paraku ei jõua üksinda oma jõulupeoks sellist tippartiste rivistust esinema kutsuda," ütles Svištš.

Maakohtu otsuse saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus.