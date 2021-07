Trumpi ettevõte ja selle finantsjuht said süüdistuse maksukuriteos

New Yorgi prokurörid esitasid maksukuritegude süüdistuse USA eelmise presidendi Donald Trumpi organisatsioonile ja selle finantsjuhile. See on esimene ametlik süüdistus Trumpi ettevõtte vastu, mida hakati uurima juba kolm aastat tagasi. Trumpi arvates on kogu juhtumil poliitiline maik.

Trumpi organisatsiooni ja selle pikaajalist finantsjuhti Allen Weisselbergi süüdistatakse erisoodustusmaksudest kõrvalehoidmises, vahendas "Aktuaalne kaamera". Trumpile endale ja tema poegadele süüdistust ei esitatud.

Prokuröride sõnul ei tasutud makse töötajate autode ja korterite pealt. Samuti on sattunud küsimärgi alla Weisselbergi lastelaste erakooli õppemaksud.

"Ei olnud ühtegi finantstehingut, mis ei käinud läbi Allen Weisselbergi," ütles CBS-i uudiste õigusanalüütik Rikki Klieman.

Õigusanalüütikute sõnul on ebatavaline, et eraisikule või ettevõttele esitatakse süüdistus ainult erisoodustusmaksudest hoidumise eest.

Ühelt poolt võib see olla esimene samm suuremas juhtumis, teisalt prokuröride taktika, et avaldada survet Weisselbergile, kes on varem keeldunud koostööst. Nimelt uurib Manhattani ringkonnaprokurör Cyrus Vance veel vaikimisraha maksmist naistele, kellel oli väidetavalt Donald Trumpiga afäär, ja kinnisvara üleväärtustamist, et saada suuremaid laene.

Vance'i büroo on Weisselbergi mitu kuud survestanud, et temast saaks protsessil võtmetunnistaja. Weisselberg on siiamaani aga keeldunud, edastas telekanal Fox Business.

"Võivad tulla süüdistused panga-, kindlustus- ja maksupettuses. See on Donald Trumpi jaoks probleem, kui Allen Weisselberg tunnistab ta vastu," ütles Klieman.

"Temast võib saada võtmetunnistaja Trumpi või ta laste vastu. Ma arvan, et ta ütlused oleksid kõige väärtuslikumad," märkis õigusanalüütik Caroline Polisi.

Weisselbergile lähedased inimesed kinnitavad, et tema meeskond on kohtuvõidus kindel.

Trump on varem mitu korda öelnud, et tema vastased uurimised on poliitiliselt motiveeritud, sest neid juhtivad prokurörid on demokraadid. Nimelt on uurimisse on kaasatud ka New Yorgi peaprokurör Letitia James, kes kuulub demokraatide ridadesse.

"Ma olen kindel, et Trumpi on varem auditeeritud. Ma olen kindel, et need asjad on üle vaadatud. Ma olen kindel, et nad on võtnud teatud vabadusi, aga lõppude lõpuks, kui soovitakse Trumpini jõuda, siis tuleb talle esitada kuriteosüüdistus, kuid pärast Muelleri möödalaskmisi peab see olema väga selge juhtum ja ma ei usu, et Manhattani ringkonnaprokuröril Vance'il on praegu selline juhtum," kommenteeris vabariiklasest poliitikakonsultant Keith Naughton.

Ka Delaware'i ülikooli ärijuhtimise õppetooli juhataja Charles Elson hinnangul võib Trumpi organisatsiooni uurimise taga olla poliitika. Õigusekspertide hinnangul esitavad uurimisasutused selliseid süüdistusi harva, kuna sellistes küsimustes on maksuseadus ebaselge.

"Selliste hüvede kasutamist juhtub ka teistes ettevõtetes. Keegi ei näe tavaliselt vaeva, et seda uurida. Trumpi organisatsiooni uurimisel on kindlasti mängus ka poliitika," ütles Elson.

Trumpi organisatsiooni alla kuulub umbes 500 äriühingut, mis tegelevad muu hulgas kinnisvara arendamise, investeerimise ja turundusega. 2017. aastal andis Trump organisatsiooni juhtimise üle oma lastele.

Õigusekspertide sõnul mõjutab Vance'i süüdistus Trumpi äriimpeeriumi siiski tugevalt. Trumpi organisatsioon haldab kortereid, golfiväljakuid ja hotelle. Samuti teeb organisatsioon sageli pakkumisi avalikele projektidele. Uurimise ajal muutub aga Trumpi organisatsiooni osalemine avalikel konkurssidel tunduvalt raskemaks.