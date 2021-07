Trumpi sõnul on ta 2024. aasta kandideerimise osas otsuse teinud

Endine USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et tal on 2024. aasta presidendivalimistel kandideerimise osas otsus tehtud.

"Te ei kavatse vastata, kuid ma küsin teilt, kas te olete uuesti kandideerimise osas otsuse teinud?" küsis Trumpilt Fox Newsi saatejuht Sean Hannity.

"Jah," vastas Trump.

Mõni päev varem pidas Trump oma esimese rahvakoosoleku pärast jaanuarit. Trump kritiseeris USA presidendi Joe Bideni administratsiooni. Trumpi sõnul on Bideni administratsioon "katastroof".

Trump on endiselt populaarseim poliitik vabariiklaste parteis.

"Kui te lähete edasi, siis teate, kui raske see on, kuid tundub, et olete valmis uuesti lahingusse astuma," ütles Hannity.

"Asi pole selles, et ma seda tahaksin. Riik vajab seda. Me peame selle riigi eest hoolitsema. Ma ei taha pidevalt võidelda. Ma mõtlen, et see mida me riigi jaoks oleme teinud, on nii tähtis," vastas Trump.