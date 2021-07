Ida-Virumaal on koroonavastase vaktsineerimise aktiivsus Eestis kõige madalam.

Narvas loodud vaktsineerimise töörühma eesmärk on viia inimesteni arusaam kaitsepookimise vajadusest ja ohutusest. Täna Narvas toimunud paarisaja inimese kiirvaktsineerimine näitas, et inimestel on huvi haiguse vastu kaitstud saada olemas. Rene Kundla