Trumpi ettevõtte finantsjuht ennast kohtus süüdi ei tunnistanud

USA endise presidendi Donald Trumpi ettevõtte finantsjuht Allen Weisselberg ennast neljapäeval New Yorgi kohtus maksukuritegudes süüdi ei tunnistanud.

Weisselberg toodi kohtusaali käeraudades kella kahe ajal päeval kohaliku aja järgi süüdistuse esitamiseks.

Finantsjuht andis ennast neljapäeval üles New Yorgi võimudele.

Weisselbergi süüdistust on oodatud juba mitu päeva pärast ligi kolm aastast kestnud juurdlust väidetava pettuse suhtes ettevõtlusgrupis Trump Organization.

Ekspresident on nimetanud kaasust nõiajahiks.

Trump Organization teatas, et firma arvates kasutatakse Weisselbergi etturina suuremas kavas endist presidenti kahjustada.

"Ringkonnaprokurör esitab muu hulgas süüdistusi, mis hõlmavad töötajahüvitisi, mida maksuamet ega ükski teine prokurör ei tooks kunagi välja," ütles ettevõtte pressiesindaja.

"See ei ole õiglus. See on poliitika," lisas eestkõneleja.

Trump ise ütles neljapäeval, et tema ettevõttele ja selle kauaaegsele finantsjuhile esitatud maksukuritegude süüdistused on poliitiliselt motiveeritud.

Trumpi sõnul tegelevad New Yorgi prokurörid riigi edasise lõhestamisega.

"Jätkub radikaalsete vasakpoolsete demokraatide poliitiline nõiajaht, kus New York on nüüd ülesande üle võtnud," tõdes endine president.

"See lõhestab meie riiki nagu kunagi varem," märkis Trump.