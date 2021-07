Maris Lauri: Maarjamäe on jalgpalliväljakule absoluutselt kohatu koht

Järgneb neljapäeval tehtud usutlus Maris Lauriga:

Teie eelkäija Raivo Aeg nägi palju vaeva, et Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali juurde ei kerkiks jalgpalliklubi Levadia jalgpallihalli. Kas te plaanite seda võitlust jätkata?

Minu arvates on see absoluutselt kohatu koht, kuhu teha jalgpalliväljakut.

Oli kokkulepe, et sinna võib tulla administratiivhoone. Aga jalgpalliväljak sinna kindlasti ei sobi.

Mis nüüd saab? Mis on teie, kui justiitsministri võimalus, et seda jalgpalliväljakut sealt eemale tõrjuda?

Ma tõsiselt loodan, et Tallinna linn täidab oma kohustust ja kokkulepet, ehk leiab selle sobiva koha, kuhu rajada jalgpalliväljak.

Järgmine küsimus on kindlasti see, et me vaatame juriidilisi võimalusi, mis puudutavad üldplaneeringu küsimusi ja ka muid selliseid asju.

Tallinna linn pakkus välja ühe krundi Lasnamäel. Selle krundi võinuks riik endale saada, kui oleks linnale midagi samaväärset vastu andnud. Aga jalgpalliklubi ütles, et kahte erinevasse kohta ehitamine, administratiivhoone Maarjamäele ja jalgpallihall Lasnamäele, läheks rohkem maksma. Nad küsisid riigilt 600 000 eurot kompensatsiooni. Riigihaldusminister Jaak Aab ütles, et riigieelarves niisugust raha pole. Kas 600 000 eurot on selleks mõistlik hind, et hoida memoriaali avatud maastikul?

Ma arvan, et Maarjamäe memoriaali puhul on tegemist ikkagi sellise asjaga, mis on eestlastele ja väga paljudele teistele Eesti elanikele ülimalt oluline. Me kindlasti peame seda hoidma. See on Eesti inimestele südametunnistuse ja hingevalu koht, kus seda välja elada, mis meiega on juhtunud. See on väga väärtuslik asi.

Ja ma tuletan meelde, meil oli kokkulepe, et administratiivhoone tuleb ühte kohta ja jalgpalliväljak tuleb teise kohta. Seisukohtade muutumine ei ole ka hea märk.

Ja kindlasti on küsimus selles, kas Tallinna linn tõesti otsis piisava intensiivsusega erinevaid kohti. Võib-olla oli veel mõni koht olemas, ma täpselt ei tea. Mulle tundub, et seda tahet ei olnud piisavalt.

Aga mis nüüd saab? Planeering on ju kinnitatud, juriidiliselt saab kõik edasi liikuda.

Päris detailideni ei saa hetkel minna. Aga minu teadmise kohaselt on võimalik siiski seda pidurdada.

Ja ma tõsiselt loodan, et ka riigihalduse minister pingutab selle nimel, et peetaks kokkuleppest kinni ja leitaks selline lahendus, mis ei tee Eesti inimestele haiget.