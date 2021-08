Trumpi kampaaniafondi suurus on juba 100 miljonit dollarit

Trump kogus viimastel kuudel rohkem raha kui teised vabariiklastest poliitikud. Trump on USA-s endiselt kõige populaarsem vabariiklasest poliitik.

Vabariikliku partei veebiannetuste lehekülje WinRedi kohaselt on Trumpi käsutuses 102 miljonit dollarit. Viimase kuue kuu jooksul kogus Trump 56 miljonit dollarit, teatas The Times.

Trumpi järel teenis vabariiklastest kõige rohkem annetusi Tim Scott. Scott kogus viimase kuue kuu jooksul 7,8 miljonit dollarit.

Trump kutsus juba veebruaris oma toetajaid üles, et nad annetaksid talle otse, mitte vabariiklaste parteile.

"On ainult üks viis, kuidas saame tagada, et valitaks vabariiklased, kes tahavad kõigepealt USA huve kaitsta. Ja see on annetuste andmine Save America Pac ja DonaldJTrump.com kaudu," ütles Trump veebruaris.

Trump lubas uuesti kandideerimise otsuse teha järgmisel aastal.