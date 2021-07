WHO soovitab koolides koroonateste teha

Seni on koolides testimist soovitatud vaid nakkuskollete puhul, aga nüüd on WHO seisukohal, et õpilastele tuleks teha kiirteste ka siis, kui koolis ühelgi inimesel sümptomeid ei ole.

"Suvekuud annavad valitsustele hea võimaluse panna paika õige meetmete komplekt, mis aitaks nakkustaset all hoida ja koolide sulgemist vältida," ütles WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge ühisavalduses UNICEF-i ja UNESCO-ga.

Tema sõnul on koolide sulgemisel väga kahjulik mõju nii haridusele kui ka laste ja noorte sotsiaalsele ja vaimsele heaolule.

"Me ei saa lasta pandeemial röövida lastelt hariduse ja arengu," rõhutas Kluge, kes on korduvalt pannud WHO Euroopa piirkonna riikidele südamele tegeleda kaugõppe mõjuga laste tervisele ja sellest tingitud koolidest väljalangemisega.

ÜRO agentuuride hinnangul tuleks koolide sulgemist kaaluda alles viimases hädas, kui nakkusjuhtude plahvatuslikku kasvu muul moel kontrolli alla ei saa.