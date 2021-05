Heidi Uustalu: kogemused, mida võtta kaasa lõppevast kooliaastast

Lõppeval õppeaastal on pea kõik haridusasutused igas haridusastmes pidanud oma õppetööd korraldama teistsugustes keskkondades ja vormides. See on kindlasti tähendanud ka põlve otsas leiutamist. Kuid just nii sünnivadki uued ja säravad ideed, kirjutab Heidi Uustalu.

On lõppemas õppeaasta, mis on sundinud paljusid koole ja lasteaedu oma tegevust ümber korraldama. Ida-Virumaal ja Harjumaal on kaugõpe kestnud ligi pool tervest kooliaastast, teistel veidi vähem.

Distantsilt õppimine ja õpetamine on nõudnud nii õpetajatelt, lastelt kui ka lapsevanematelt teistsugust ettevalmistust ja õpioskuseid. Rohkem tuli pöörata tähelepanu targematele õpistrateegiatele, koostööle ja kokkulepetele, enese juhitud õppimise oskusele, üldpädevustele jne. Sellest aastast on, mida tuleviku tarbeks kaasa võtta.

Ettevõtlikkus kui edu võti

Distantsõpe on märkimisväärselt suurendanud õpilaste vajadust osata iseisesvalt õppida ja ise hakkama saada. Seepärast võib öelda, et iseseisev mõtlemine ja ettevõtlik hoiak on kindlasti olnud üks selle õppeaasta läbivaid märksõnu ja edutegureid.

Kui klassiruumis on õpetaja oma õpilastega pidevas suhtluses, siis arvutiekraani taga jääb kontakt paratamatult pealiskaudsemaks. Siin on kindlasti tähtis roll olnud lapsevanematel, kes sõltuvalt lapse oskustest ja haridusastmest on pidanud sel aastal ehk tavapärasest rohkem õppetöös kaasa lööma.

Ettevõtlikku lähenemist saab praktiseerida nii õppekava raames kui ka tunnivälistes tegevustes. Sellise lähenemise eesmärk on tuua kooli ja lasteaeda rohkem iseseisvat hoiakut, arendada laste otsustusvõimet ning ärgitada nende tegutsemishimu. Ettevõtlikku õpet Eestis edendav haridusprogramm Ettevõtlik kool sündis 2006. aastal ja sellega on nüüdseks liitunud 146 õppeasutust üle Eesti.

Ettevõtlikus koolis on õpetaja ülesandeks kaasata lapsi õppetegevuse erinevatesse arenguetappidesse ja protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest, mitte õpetajast. Selliselt korraldatud õppetöö on loovam ja päriselule lähedasem, sest teooria on tasakaalus praktiliste näidete ja tegevustega.

Esiletoomist väärivad praktikad

2020/2021 õppeaastal on pea kõik haridusasutused igas haridusastmes pidanud oma õppetööd korraldama teistsugustes keskkondades ja vormides. See on kindlasti tähendanud ka põlve otsas leiutamist. Kuid just nii sünnivadki uued ja säravad ideed.

Kahtlemata on seekordne kooliaasta toonud ka selliseid nutikaid lahendusi, mis sillutavad teed uutele praktikatele tulevikus. Näiteks on paljud koolid lisaks koduõppele rakendanud tavapärasest enam õuesõpet. Üle Eesti leiab kindlasti veel arvukalt põnevaid näiteid nii koolidest kui ka lasteaedadest, mis on esiletoomist ja tunnustamist väärt.

Selleks, et kõik sellised lood ja lahendused jõuaksid ka teisteni, kutsun jagama oma lugu meiega. Ettevõtlik Kool on alates 2008. aastast korraldanud edulugude konkurssi, mille eesmärk on öelda aitäh neile ettevõtlikele noortele ja õpetajatele, kes on panustanud rohkem, kui neilt nõutakse ning kes on ellu viinud uudseid ideid.

Sel korral kutsume edulugude konkursi raames üles jagama lugusid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka kaugõppes. Loodan väga, et sel aastal jõuab meieni põnevaid ja raamist välja lahendusi, kuidas peagi lõppeva ja erilise õppeaasta jooksul on ettevõtlikult koos õpitud.