Biden kiitis USA majanduse taastumist

"See on ajalooline progress, meie majanduse väljatõmbamine saja aasta kõige hullemast kriisist," ütles ta Valges Majas.

"Lihtsalt öeldes on meie majandusel hoog sees ja me oleme COVID-19-st võitu saamas," lisas ta.

USA töötushüvitise taotluste arv langes pandeemia alguse tasemele

USA-s langes uute töötushüvitise taotluste arv eelmisel nädalal alla 364 000, mis on madalaim näitaja alates 14. märtsist 2020, mil alustati koroonapandeemia tõttu majanduse sulgemist.

Tegemist oli 51 000 vähema taotlusega kui sellele eelnenud nädalal, seisis tööministeeriumi sesoonselt korrigeeritud andmetes.

Tegemist oli oodatust suurema langusega, kuid analüütikute sõnul on need näitajad volatiilsed ja võivad liikuda ootamatus suunas.

Mitmed USA osariigid on tühistanud lisatoetused varakult mure tõttu, et töötajad ei naase ettevõtetesse, kel on tööjõust puudus.

Tavatoetust mittesaavate vabakutseliste pandeemiatöötutoetust (PUA) taotles eelmisel nädalal aga peaaegu 3500 inimest rohkem kui eelnenud nädalal.

USA väliskaubanduse puudujääk oli mais 71,2 miljardit dollarit

USA väliskaubanduse defitsiit paisus mais 71,2 miljardi dollarini, kuna väikese ekspordi kasvu kaalus üles suurem impordi kasv.

Kaubandusministeeriumi teatel tõusis puudujääk 3,1 protsenti aprilli 69,1 miljardilt dollarilt. Rekordkõrge oli kuine väliskaubanduse puudujääk märtsis, kui see oli 75 miljardit dollarit.

Mais suurenes USA kaupade ja teenuste eksport 0,6 protsenti 206 miljardi dollarini. Import kasvas 1,3 protsenti 277,3 miljardi dollarini.

Aasta esimesel viiel kuul kokku on puudujääk olnud 353,1 miljardit dollarit, mida on 45,8 protsenti rohkem kui läinud aasta samal perioodil, mil importi pärssis pandeemia.

Sel aastal on USA majanduse taastumine nõudlust impordi järele kasvatanud, samas kui muu maailma aeglasem taastumine on nõudlust USA ekspordi järele vähendanud.