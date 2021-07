Tartus jäi huvi registreerimiseta vaktsineerimise vastu oodatust leigemaks

Tartus jäi huvi registreerimiseta vaktsineerimise vastu leigemaks, kui oodati

Laupäeval sai kolme tunni jooksul elava järjekorra alusel Tartus vaktsiini 130 inimest. Kuna inimesi ei tulnud keskusesse massidena, pikendati ajavahemikku pühapäevaks kolmelt tunnilt kaheksale.

"Me millegipärast arvasime, et äkki neid inimesi tuleb nii palju, et me lihtsalt ei suuda neid ära manageerida. See oli põhjus, miks me panime kindla piiri, et vaadata, kuidas ja kas huvi on. Kui me vaatame tänast päeva, siis võiks isegi rohkem tulla. Meil on võimekust täiesti piisavalt," lausus Tartu vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder.

Pühapäeval kella 16-ks oli registreerimata esimese doosi saanud ligi 270 inimest.

Vaktsineerima tulnud eakate seast ütlesid mitmed, et kuulsid võimalusest raadiost. Tõdeti ka, et algselt olid nad vaktsineerimisotsuse osas kahtlevad.

Kuna huvilisi pole siiski piisavalt, on keskus, mille algne plaan oli terve suvi tegutseda, järgmisel nädalal esmaspäeval, kolmapäeval ja laupäeval suletud.

"Me oleme päevi nii-öelda kokku pannud, et meil oleks tõesti intensiivne töö, mitte niimoodi, et me lihtsalt avame uksed ja meil ei ole tegelikult tööd teha. Praegused ajad, mis oleme planeerinud esmasteks aegadeks, on pühapäeval broneerimata osaliselt," rääkis Teder.

Tederi sõnul kaalutakse, et kõigil neljal päeval, mil keskus avatud, saaks inimesed tulla vaktsineerima elavas järjekorras.

Tartu maakonnas on vähemalt ühe süstiga vaktsineeritud 63 protsenti inimestest.