Leedus peeti pühapäeval ja esmaspäeva hommikul kinni 134 illegaali

Piirivalve teatel on kokku tänavu tabatud 1232 illegaali, möödunud nädal oli nende hulk rekordiline.

Piirivalvurite teatel üritavad piiririkkujad neljandat päeva pääseda Leetu läbi Druskininkai omavalitsuse.

134 pühapäeval ja esmaspäeva hommikul tabatud migranti jäid 34 vahele Varena, Ignalina, Vilniuse ja Švencionyse rajoonis, ülejäänud kõik Druskininkais.

Esialgsetel andmetel on Druskininkai piirivalvekordon viimase nelja ööpäevaga tabanud 416 seadusvastast rändlast.

Piirivalve märkis, et kuivõrd riigis kehtestati eriolukord, paigutatakse migrante lisaks kordonile ka omavalitsuste võimaldatud ruumidesse. Jätkub nende laialipaigutamise kooskõlastamine. Neile tehakse COVID-19 testid, tulemuste selgumiseni jäävad nad karantiini.

Leedu siseministeerium pöördus rändevoo tõttu omavalitsuste poole

Vajaduse tõttu hallata seadusvastase sisserände voogu, pöördus Leedu siseministeerium riigi omavalitsuste poole, kaalutakse ka sõjaväe kaasamist, ütles esmaspäeval siseminister Agne Bilotaite, kelle sõnul andis ta korralduse tuhandekohalise telklinnaku püstitamiseks.

"Tahan öelda, et pöördusime kõigi Leedu omavalitsuste poole, palusime esitada 7. juuliks kogu teabe võimaluste kohta võtta vastu ebaseaduslikke migrante ja võimaldada rahalist ja muud abi," ütles Bilotaite pressikonverentsil Varena rajoonis.

"Küsimus ei ole üksi ruumides, vaid ka logistika, toidu, hügieeni tagamises," lisas minister.

Tema sõnul kaasatakse elanikkonna julgeoleku tagamiseks kõik siseministeeriumi ametkonnad, kaalutakse vabatahtlike sõjaväelaste appi kutsumist.

"Tahan kinnitada, et siseministeerium tagab igakülgse valve, millesse kaasatakse meie kõik ametkonnad – eelkõige politsei, piirivalve, ühiskonna julgeoleku töötajad, palume kaitseliidu abi," ütles minister.

"Kaalume niisamuti vabatahtlike sõjaväelaste appikutsumist, et nad aitaks meil olukorda hallata, et inimesed, kelle lähedusse paigutatakse ebaseaduslikud migrandid, tunneks end turvaliselt," märkis Bilotaite.

Tema sõnul langetatakse otsuseid migrantide vastuvõtu taristu laiendamiseks – 28. juuliks ehitatakse moodulmajad, Druskininkai omavalitsuses alustatakse angaaride ehitamist, lisaks pannakse püsti tuhandekohaline telklinnak.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko on öelnud, et Valgevenel ei ole lääne sanktsioonide tõttu raha ega võimalust illegaalsete migrantide kinnipidamiseks.

Leedu piirivalve on varem teatanud, et migrandid räägivad sama juttu – et nad õppisid Grodna kõrgkoolides ja kuna Valgevene kehtestas hiljuti üliõpilastele uued maksud, pidid nad sealt lahkuma.

Leedu on migrantide jaoks tee Lääne-Euroopa riikidesse, kõige sagedamini Saksamaale.

Sel aastal on püüdnud Valgevenest Leetu jõuda 1098 migranti ehk pea 12 korda rohkem kui eelmisel aastal kokku. Peamiselt on tegu Afganistanist, Kamerunist, Iraagist ja Süüriast pärit inimestega, paljud neist on dokumentideta.

Leedu on välja kuulutanud eriolukorra.