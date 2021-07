Tarmo Kohv: Valgevene tahab põgenikega Leedule survet avaldada

Politsei- ja piirivalveameti sideohvitser Tarmo Kohv ütles Vikerraadio saatele "Uudis +" antud intervjuus, et suurenenud põgenikevoog Leetu on Valgevene võimude organiseeritud, et Leedule survet avaldada.

"On selge, et Valgevene lubab takistamatult oma territooriumi läbida. Siin mingit kahtlust ei ole, et see on võimude poolt kaasa aidatud tegevus, selleks, et survet Leedule avaldada," sõnas Kohv.

Kohv rääkis, et suure piiritara ehitamises ta lahendust ei näe. "Siin on ikkagi küsimus selle naaberriigi tahted, et kas see pealevool lõpetatakse või mitte," lausus Kohv.

Ka ise eelmisel nädalal Leedus olukorraga tutvumas käinud Kohvi sõnul paluvad põgenikud kinnipidamiselt koheselt poliitilist varjupaika, mistõttu on Leedu sunnitud jätkama menetlustoimingutega.

Tarmo Kohv ütles, et tegemist on peamiselt Iraagist pärit põgenikega, kes püüavad läbi Leedu pääseda Euroopa Liitu ja nende liikumist on täheldatud ka Leedu-Poola piiril.

Kohv lisas, et paljud põgenikest ei oska lugeda ega ka kirjutada.

Kohvi sõnul peab ka Eesti olukorda jälgima ja sellest kogemusest õppima.