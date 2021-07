Sellel nädalal toimub erakorraline vaktsineerimine Valgas ja Narva-Jõesuus

Kui eelmisel nädalal toimusid vaktsineerimisaktsioonid Lasnamäel ja Narvas, siis sellel nädalal on kord Valga ja Narva-Jõesuu käes. Reedel saab Jansseni, Moderna ja Pfizeriga vaktsineerida Valga spordihallis. Laupäeval saab vaktsineerida Jansseni ja Modernaga Narva-Jõesuus Meresuu spaas.

Seeri sõnul on Eesti praegu vaktsineerimisega üleminekustaadiumis.

"Suurvaktsineerimisega tegelevad vaktsineerimiskeskused jätkavad, kuid näeme, et nende inimeste hulk, kes on väga motiveeritud ise vaktsineerima minema, hakkab vähenema – 52 protsenti täisealisest elanikkonnast on vaktsiini kätte saanud ning 20 protsenti vastavad uuringutes, et nad ei kavatse end kindlasti või suure tõenäosusega vaktsineerida," ütles Seer ERR-ile.

Seeri sõnul tuleb nüüd hakata tegelema nendega, kes ennast veel vaktsineerinud pole või selles kõhklevad. Seer tõi välja, et selleks on vaja luua teistsuguseid lahendusi, mis vaktsineerimise neile mugavamaks ja kättesaadavaks teeksid.

"Oluline on koostöö omavalitsustega, kes teavad oma piirkonna ja inimeste eripärasid ja vajadusi kõige paremini, samuti perearstidega," nentis Seer.

Ta ütles, et Tallinnas Lasnamäe Centrumis asuva Confido kiirkliiniku sarnaseid vaktsineerimiskohti tuleb madala vaktsineerituse tasemega piirkondades veelgi avada. Samuti korraldatakse ühekordseid eelregistreerimiseta vaktsineerimisvõimalusi.