Rootsi parlamendi esimees esitas tagandatud Löfveni peaministrikandidaadiks

Löfven kaotas 21. juunil usaldushääletuse. Peamine põhjus oli uute korterite üürihinna piirmäära vabakslaskmine.

Parlamendi esimehe Andreas Norleni sõnul otsustas ta esitada Lövfeni peaministri kandidaadiks, kui moderaatide juht Ulf Kristersson loobus katsest valitsust moodustada. Parlament hääletab uue peaministri üle kolmapäeval.

"Rootsi on fantastiline riik, kuid pole kahtlust, et meilgi on oma väljakutsed ja probleemid. Rohkem inimesi tööle, rohkem inimesi õppima. Meil on kliimamuutus, mis jätkub ja mille jaoks on vaja meetmeid kehtestada. Tõsisele kuritegevusele tuleb vastu astuda. Ja koroonapandeemia on näidanud, et meie riigis on suurepärased tugevused, millele toetuda. Ühiste pingutustega suutsime ületada koroonapandeemia, kriisi, kuid see on paljastanud ka mõningaid nõrkusi," ütles Löfven.