Lauri: rahandusministri asendamise praktika kujuneb töö käigus

"Me oleme töökorralduslikke asju arutanud. Minister, keda asendatakse ju ei kao ära, ta on asjadega kursis ja me kindlasti suhtleme omavahel, et kuidas ühte või teist asjaolu lahendada. Teatud mõttes kujuneb see praktika kindlasti töö käigus," ütles Lauri ERR-ile.

Küsimusele, kas riigi eelarvestrateegiat ootavad sügisel muudatused, Lauri praegu selget vastust ei andnud. "Eks paistab, kas need muudatused on piisavalt ulatuslikud. Hetkel ei oska ma selle kohta ei ega jaa öelda," lausus Lauri.

Justiitsministeeriumi teemad Lauri sõnul rahandusministri asendamise tõttu unarusse ei jää. "See ei tule kõne allagi, et üks ministeerium jääb vaeslapse ossa. Tuleb mõlemad positsioonid täita," sõnas Lauri.

Lauri töötas aastatel 2014-2015 rahandusministri ametis.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) teatas maikuu alguses, et on lapseootel ning läheb suve lõpul lapsehoolduspuhkusele ning ametliku asendamise korra kohaselt asendab teda justiitsminister Maris Lauri.

Pentus-Rosimannus on lapsehoolduspuhkusel alates 3. juulist kuni 15. novembrini.