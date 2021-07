Afganistani kindral: USA sõjaväelased lahkusid öösel etteteatamata

Kohistani ütles BBC-le, et ameeriklased lahkusid Bagrami baasist kohaliku aja järgi reede öösel kell kolm ning Afganistani sõjaväelased said sellest mitu tundi hiljem teada.

USA teatas reedel, et sõjaväelased on Bagrami baasist lahkunud. President Joe Biden seadis Ameerika sõdurite Afganistanist lahkumise tähtajaks 11. septembri, kuid Valge Maja teatel jõutakse sellega lõpule varem.

Associated Pressi teatel ütles kindral Kohistani, et ameeriklased jätsid lahkudes maha umbes 3,5 miljonit eset, nende seas kümneid tuhandeid pudeleid vett, energiajooke ning sõjaväele mõeldud valmistoidupakke. Samuti jätsid nad maha tuhandeid võtmeteta tsiviilsõidukeid ja sadu sõjaväemasinaid.

Kohistani sõnul võtsid USA sõjaväelased kaasa raskerelvad ning lasid õhku mõned laskemoonavarud, kuid jätsid afgaanide jaoks maha väiksemad relvad ja laskemoona.

Kui Associated Press küsis USA sõjaväelaste öise lahkumise kohta, viitas sõjaväe pressiesindaja kolonel Sonny Leggett eelmise nädala pressiteatele, milles öeldi, et USA jõudude lahkumine erinevatest baasidest on koordineeritud Afganistani liidritega.

Bagrami baasis on ka vangla, kus hoitakse väidetavalt kuni 5000 Talibani liiget. Samal ajal, kui USA sõjaväelased Afganistanist tagasi tõmbuvad, on Taliban jõudsalt territooriumi enda valdusesse võtnud.

Esmaspäeval ütles Kohistani, et Afganistani sõjaväe hinnangul võib Taliban Bagramit rünnata. Tema sõnul on rühmitus liikunud Bagrami lähistel maapiirkondades kiiresti edasi.

"Kui me võrdleme end ameeriklastega, siis on suur erinevus. Kuid arvestades meie võimekust, siis me püüame teha oma parima ning nii palju kui võimalik, et kaitsta ja teenida kõiki inimesi," sõnas kindral.