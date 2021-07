Talibani üksused on Afganistanis ümber piiranud kümme linna

Lahingud on vallandunud Afganistani lõunaosas Kandahari, Ghazni ja Lashkar Gahi lähistel, riigi põhjaosas Pul-e-Khumri ja Taluqani juures. Afganistani lääneosas Qala-i-Nawi juures, mille Taliban eelmisel nädalal vallutas, kuid kus valitsusväed alustasid vastupealetungi, on lahingud kestnud juba päevi, kirjutab väljaanne The Times.

Lehe esitatud kaardil on ümberpiiratud linnadena välja toodud veel ka Faizabad ja Shebarghan riigi põhjaosas, Dilaram lõunas ja Maidan Shahr idaosas.

Talibani üksuste jõudmine mitme linna väravatesse on pannud muretsema sealsed elanikud. "Lahingud on kohutavad, mürsud plahvatavad kõikjal, elanikud kannatavad. Me oleme oma majades lõksus ning toit hakkab lõppema," rääkis Lashkar Gahi anonüümsust palunud elanik The Timesile. "Me ei tahaks, et Taliban linna uuesti allutaks, aga see, kuidas nad on enda kontrolli alla võtnud juba kümneid kvartaleid, laseb aimata, et valitsusväed alistuvad," lisas ta.

Mitmes piirkonnas on Taliban vallutanud vanglad ja vabastanud seal hoitud vangid, kes nüüd nende üksustega liituvad. Elanike mahajäetud hooned hõivavad Talibani võitlejad.

"Talibani kohalolek on Kandaharis juba kõikjal tunda, kuigi nad ei ole veel linna tunginud. Sporaadilist tulistamist on kuulda linnast läänes ja edelas," ütles ajakirjanik Taimoor Shah Kandaharist, mis oli 1990ndatel aastatel Talibani režiimi pealinn. Taliban pole veel näidanud, et suudab suuri linnu hõivata ja enda käes hoida, kuid maapiirkondade täieliku allutamise korral võib ta linnakeskusi piirata nii kaua kui tahab.

Afganistani põhjaosas, kus Talibani edasiliikumine on toonud nende üksused juba Afganistani piirile Kesk-Aasia naaberriikidega, on president Ghani valitsus asunud varustama relvadega kohalikke maakaitseväelasi, et need islamiste tõrjuksid. Afganistani põhjaosa oli kunagi Talibani-vastaste jõudude tugiala ning ka nüüd on tuhanded kohalikud haaranud islamistide tõrjumiseks relvad.

Talibani edenemise kiirus on sundinud välisriikide valitsusi ja abiagentuure evakueerima oma töötajaid konsulaatidest ja esindustest üle kogu riigi. Nädalavahetusel tõi India ära oma diplomaadid Kandaharist.

Afganistani on jäänud ainult 600 USA sõdurit, kes kaitsevad Ühendriikide saatkonda Kabulis ja rahvusvahelist lennuvälja. USA president Joe Biden on lubanud väed ära viia 31. augustiks, kuid sisuliselt on lahkumine juba ellu viidud, tõdeb The Times.