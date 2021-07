Times: Kreml pakkus USA-le Talibani järele luuramiseks oma sõjaväebaase

Suurbritannia ajalehe The Times teatel pakkus Moskva Washingtonile oma Kesk-Aasias asuvate sõjaväebaaside kasutamist. Venemaa baaside kasutamine võimaldaks USA-l koguda informatsiooni Afganistani julgeolekuolukorra kohta.

Venemaa president Vladimir Putin tegi väidetavalt ettepaneku eelmisel kuul, kui ta kohtus Genfis USA presidendi Joe Bideniga, teatas The Times.

Tadžikistanis asub Venemaa suurim välibaas. Baasis asub umbes 6000 Venemaa sõdurit. Kõrgõzstanis on Venemaal väiksem baas, mis jääb Afganistani piirist umbes 800 kilomeetri kaugusele.

Washington pole Moskva ettepanekule veel lõplikku vastust andnud. Kreml pole samuti ettepanekut kommenteerinud, teatas The Times.

USA välisminister Antony Blinken pidas hiljuti läbirääkimisi Tadžikistani ja Usbekistani välisministritega. Washington üritab piirkonnas stabiilsust säilitada. Kreml hoiatas eelmisel nädala USA-d, et Washington ei avaks iseseisvalt uusi sõjaväebaase Kesk-Aasias.

Islamistlik organisatsioon Taliban väitis hiljuti, et organisatsiooni kontrolli all on umbes 85 protsenti Afganistani territooriumist.

Talibani delegatsioon külastas juuli alguses ka Moskvat. Kremli teatel lubas Taliban oma naabreid mitte rünnata.

Moskva kardab siiski, et Talibani kiire laienemine võib suurendada ebastabiilsust Kesk-Aasia regioonis.

"USA ja NATO vägede kiirustav lahkumine Afganistanist ohustab riigi tulevikku," ütles reedel Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

"Afganistanis on kasvanud terrorismioht ja uimastikaubandus enneolematule tasemele," lisas Lavrov.

Eelmisel nädalal toimusid Tadžikistanis sõjalised õppused, kus osalesid lahingukopterid ja tuhat sõdurit. Venemaa ajaleht Izvestija teatas, et Venemaa plaanib järgmisel kuul korraldada ühisõppused Tadžikistani sõjaväega.