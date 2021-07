Taliban: meie valduses on 85 protsenti Afganistani territooriumist

Islamiliikumise Taliban esindaja kinnitas reedel, et nende valduses on juba 85 protsenti Afganistani territooriumist ning lubas Venemaale, et ei luba riiki kasutada rünnakute korraldamiseks välismaal.

Talibani üksused on pärast USA ja selle liitlaste vägede lahkumist Afganistanist kiirelt oma võimuala laiendamas ning võtavad järjest uusi piirkondi oma kontrolli alla, kuna lääneriikide toest ilma jäänud valitsusväed lahkuvad oma positsioonidelt.

Sajad Afganistani sõjaväelased ja julgeolekutöötajad on Talibani edasiliikumise hirmus põgenenud Tadžikistani, mis on seal sõjaväebaasi omavat Venemaad ja teisi riike pannud muretsema, et islamiäärmuslased võivad imbuda Kesk-Aasiasse, mida Moskva peab oma mõjupiirkonnaks.

Reedel Moskvas pressikonverentsi andnud Talibani ametnikud püüdsid Moskvat rahustada, et nad ei kujuta regioonile julgeolekuohtu. Esindajad kinnitasid, et Taliban teeb kõik võimaliku, et takistada äärmusrühmituse ISIS tegutsemist Afganistanis ning püüab seal lõpu teha ka narkootikumide tootmisele. "Me rakendame kõiki meetmeid, et Islamiriik ei saaks Afganistani territooriumil tegutseda ... ja meie territooriumi ei kasutataks kunagi meie naabrite ründamiseks," ütles Talibani kõrge ametnik Shahabuddin Delawar tõlgi vahendusel.

Sama delegatsioon kinnitas neljapäeval, et Taliban ei ründa Afganistan-Tadžikistani piiri, mis on Moskvat ja Kesk-Aasia riike eriti muretsema pannud.

Talibani delegatsioon lubas reedesel pressikonverentsil ka seda, et nad austavad kõigi riigis elavate rahvusvähemuste õigusi ning kõigil Afganistani kodanikel peab olema õigus islamiseaduste ja afgaani traditsioonide vaimus haridusele. "Me tahame, et kõik Afganistani ühiskonna liikmed osaleksid Afgaani riigi loomises," ütles Delawar.

Delawar ütles ka, et islamiliikumise üksused ei ole lubanud läbirääkimistel USA-le, et ei ründa Afganistani halduskeskusi. Kuid ta lisas, et Taliban ei kavatse hakata neid jõuga endale allutama.

Samas rääkis Talibani esindaja Suhail Shaheen ajalehele South China Morning Post, et islamistliku terroriorganisatsiooni Al-Qaeda tegevus Afganistanis on lõpetatud ning Taliban ei luba sellel naasta. Al-Qaeda on Afganistanis president Burhanuddin Rabbani ajast, kelle Talibani väed pealinnast Kabulist juba 1996. aastal välja ajasid, märkis Shaheen. "Me lubasime siis Al-Qaedal Afganistani jääda, kuna neil ei olnud üheksi teises riigis kohta," ütles Shaheen. Praegu Al-Qaeda esindajaid Afganistani ei ole, lisas ta.

Ameerika Ühendriikides 11. septembri terrorirünnakud korraldanud Al-Qaeda hävitamine oli USA 2001. aastal alustatud sõja üks põhilisi eesmärke Afganistanis.