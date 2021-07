Pirita rannametsa kerkib veel üks uus hoone

Kinnisvaraportaalis 1,3 miljoni euro eest müügis olev krunt, kus Pirita Grillbaar asub, on sada protsenti ärimaa sihtotstarbega ning seega pole mingit takistust sinna uus ärihoone ehitada. Uue hoone detailplaneeringu kinnitas Tallinna linnavalitsus kaks aastat tagasi.

"Praegu on kinnistul Pirita grillbaar, kohalike seas tuntud ka nime alla Kanakuut. Praegune hoone tuleks maha lammutada ja rajada uus ärisihtotstarbel büroomaja. See tähendab et alumine korrus on puhtalt klaasist, kus jätkub tegevus Pirita grillil ja teisele küljele tekib võimalus rajada hostel või hotell, mis mahutab 30 kuni 40 inimest," ütles ERR-ile Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Hoone kõrgus tohib olla maksimaalselt kaheksa meetrit, hoone ehitusalune pind maksimaalselt 500 ruutmeetrit.

Liinati sõnul mingeid suuri ümberkorraldusi uue hoone ehitusega ei tehta, ühtegi puud rannamännikust maha ei võeta, sest uue hoone tuleb praeguse kohale ja detailplaneeringus on kirjas, et puid maha võtta ei tohi.

"Hoone peab sobituma keskkonda, ei tohi kasutada erksaid värvitoone, isegi klaasmonument tuleb siduda metsa värvidega ehk tuleb rohekassinaka tooniga, et sobituks rannametsaga kokku," lausus Liinat.

Pirita Grillbaari asemele kerkiva hoone eskiisjoonis. Autor/allikas: Arhitekt Anne Kose

Rohkem hooneid rannaalale ei ehitata

Praegu käib ehitus grillbaari läheduses, vanal aadressil Merivälja tee 1, kus Pirita Go ehitab uut ärihoonet. Kohalike elanike ja ka linnaosavalitsuses pahameelt tekitanud hoone tuleb üle kümne meetri kõrge ning maha võeti ka osa rannametsa.

Liinat on enda sõnul hoone ehitusel silma peal hoidnud. "Praegune kavandatud hoone on projektiga kooskõlas," lausus ta.

Samamoodi on vastuseisu tekitanud Merivälja tee 33 kerkiv äri- ja büroohoone, mis peale vaidlusi ja vastuseisu sai uue lahenduse ning osa parkimiskohtadest säilib.

Liinati sõnul jääb ülejäänud rannaala ja -mets avalikku kasutusse. "Ülejäänud ala, see on üldplaneeringust näha, on avalik ala, rannaala, kus on plaanis kehtestada detailplaneering, et rannaala teha kaasaegseks Tallina esindusrannaks, kus on erinevad teenused, vaba aja veetmise ja sportimise võimalused ja olemas ratta- ja kõnniteed," lausus Liinat.

Pirita rannaala planeering on tänaseks kõikide ametkondade heakskiidu saanud ning see jõuab veel enne sügise algust linnavalitsuse istungile. Seejärel peab planeeringu heaks kiitma ka Tallina linnavolikogu.

"Kui planeering saab kooskõlastuse kätte, siis saab kavandada projekteerimist ja ehitamist. Minu ideaalis võiks ehitusega alustada 2023. aastal," lausus Liinat.

Pirita randa ja rannametsa peaks planeeringu järgi kerkima mitu uut avaliku kasutusega hoonet ning kogu ala hakkab läbima rannapromenaad.