Apple tahab jälgida pilte, mis on seotud laste seksuaalse kuritarvitamisega

USA tehnoloogiafirma Apple plaanib installeerida oma USA telefonidesse tarkvara, mis jälgiks laste seksuaalse kuritarvitamisega seotud pilte. Kriitikud muretsevad, et valitsused võivad seda tehnoloogiat kasutada kodanike laialdaseks nuhkimiseks.

Apple tutvustas oma tarkvarasüsteemi neuralMatch selle nädala alguses USA teadlastele, teatasid allikad.

Kui süsteem leiab, et tuvastas ebaseaduslikke pilte, siis ta hoiatab inimülevaatajatest koosnevat meeskonda. Meeskond võtab siis ühendust korrakaitsjatega. Süsteemi plaanitakse esialgu rakendada ainult USA-s, teatas Financial Times.

Apple kinnitas oma plaane ka veebipostituses.

"See uuenduslik tehnoloogia võimaldab Apple'il anda õiguskaitseasutustele väärtuslikku ja praktilist teavet laste seksuaalse kuritarvitamise materjali leviku kohta," teatas Apple.

Teadlased muretsevad, et Apple võib lubada valitsusel juurdepääsu kodanike isikuandmetele. See võib aga rikkuda juba inimeste privaatsust.

"See on täiesti kohutav idee, see toob kaasa meie telefonide järelevalve," ütles Cambridge'i ülikooli turvatehnika professor Ross Anderson.

Süsteem on hetkel suunatud laste seksuaalse kuritarvitamise avastamiseks. Siiski saab seda kohanda, et skaneerida ka muid pilte, väidavad teadlased.

"Apple'i samm vähendab inimeste privaatsust. Apple loob 1984. aastat," ütles eraelu puutumatuse eest võitleja Alec Muffet.