EL pakub Venemaale koroonasertifikaatide vastastikust tunnustamist

Euroopa Liit pöördus Venemaa poole ettepanekuga arutada koroonasertifikaatide vastastikust tunnustamist, ütles Euroopa Liidu saadik Moskvas Markus Ederer. See tähendaks, et EL hakkaks tunnustama ka Venemaal kasutusloa saanud koroonavaktsiine.

"Meil tuleb leida lahendus meie koroonasertifikaatidele. Te teate, et Euroopa Liidul on oma ruutkoodiga sertifikaat, mis võimaldab kodanikel ühenduse sees vabalt liikuda. Aga samuti on meil seadus, mis võimaldab kuulutada need sertifikaadid samaväärseks teiste sarnaste sertifikaatidega. Selles valguses pöördusime Vene tervishoiuministeeriumi poole ettepanekuga arutada, kas Venemaa ei ole huvitatud selles protsessi osalemisest," vahendas uudisteagentuur TASS Edereri sõnu.

Uudisteagentuur Reuters tõi esile, et Venemaa on andnud kasutusloa neljale vaktsiinile, millest Euroopa Liit ei ole oma turule lubanud ühtki. Venemaa ei ole andnud kasutusluba ühelegi välisriigis loodud koroonavaktsiinile.

Euroopa Ravimiamet aga menetleb juba kevadest saadik Venemaal esimesena loodud koroonavaktsiini Sputnik V kasutusloa taotlust.