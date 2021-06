Sputniku vaktsiini heakskiitmine võib lükkuda septembrisse

"Sputniku heakskiitmine venib ilmselt kuni septembrini, võib-olla isegi kuni aasta lõpuni," ütles üks anonüümsust palunud allikas Reutersile. Saksa valitsusamentniku andmeil lükkus Sputniku hindamine edasi, kuna Venemaa ei ole esitanud kliiniliste uuringute andmeid.

Euroopa Ravimiamet (EMA) on varasemalt teatanud, et võib Sputnik V hindamisega valmis saada ja oma hinnangu anda mais või juunis.

Teine anonüümsust palunud ametnik rääkis Reutersile, et Venemaale oli antud tähtajaks 10. juuni, kuid selleks ajaks ei suutnud vaktsiini väljatöötanud Gamaleja instituut nõutud infot edastada. Tähtaega pikendati nädala võrra.

Venemaa otseinvesteeringute fond (RDFI) , mis tegeleb Sputnik V turundamisega, teatas kolmapäeval, et EMA hindamine läheb plaanipäraselt ning kõik vajalikud andmed on esitatud. "Kuigi heakskiitmise protseduuri ajakava on EMA otsustada, loodab Sputnik V väljatöötanud meeskond heakskiitu kahe kuu jooksul.

EMA-lt ei õnnestunud Reutersilt kommentaari saada.

Venemaa pöördus EMA poole Sputnik V-le EL-is kasutusloa samiseks 29. jaanuaril, 4. märtsil teatati ekspertiiside alustamisest. EMA hindab Euroopa Liidus kasutusluba taotlevate ravimite efektiivsust, ohutust ja kvaliteeti ning selle heakskiidu korral annab ravimile või vaktsiinile kasutusloa Euroopa Komisjon.

Saksa kantsleri Angela Merkeli valitsus on öelnud, et on pidanud kõnelusi Sputniku ostuks, kuid seda ei teha enne, kui on tulnud EMA heakskiit. Samas on mitmed Saksa liidumaad väljendaud kevadel huvi Sputniku soetamise vastu, kui teisi vaktsiine veel nappis, kuid nüüdseks on vaktsineerimise kiirus kõikjal kasvanud.

Ungari ja Slovakkia on hoolimata Euroopa Liidu heakskiidust asunud oma kodnaikke Sputnik V-ga vaktsineerima.