Von der Leyen: EL ei aktsepteeri Küprosel kahe riigi lahendust

"Ma tahan korrata, et me ei aktsepteeri eales kahe riigi lahendust, oleme selles kindlad ja väga ühtsed ning selles võib Küpros kindel olla," ütles von der Leyen visiidil Küprosele.

"Kõige tähtsam osa on ühtsus EL-is ja teadmine, et kõik 26 liikmesriiki Euroopa tasemel on sinu kõrval," ütles von der Leyen, kõneldes Küprose presidendi Nicos Anastasiadese kõrval.

Küpros on olnud jagatud alates 1974. aastast, kui Türgi okupeeris saare põhjaosa vastuseks Kreeka hunta korraldatud putšile.

Türgi kontrolli all olnud Põhja-Küpros kuulutas ennast iseseisvaks 1983. aastal, kuid seda riiki tunnustab vaid Ankara. Küpros liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal.

Aprillis ei jõudnud Küprose liidrid Genfis ÜRO tippkohtumisel kokkuleppeni, et jätkata 2017. aastal peatunud kõnelusi.

ÜRO üritab vahendada kokkuleppeni jõudmist peaaegu 60 aastat pärast rahuvalvajate saatmist.

Lõuna-Küprose ehk Küprose Vabariigi väitel on komistuskiviks Põhja-Küprose nõudmine, et saareriik jagataks kaheks. Küprose Vabariik pooldab föderaalsele mudelile tuginevat ühinemist.

Von der Leyen ütles neljapäeval, et hiljutine EL-i liidrite tippkohtumine saatis Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile väga selge sõnumi.

"Ma tahan, et meie naabrid (Türgi) teaksid, et kui nad räägivad meie liikmesriikidega, nagu näiteks Küprosega, ükskõik mis toonil, räägivad nad (kogu) EL-iga," sõnas Komisjoni president.

"Me oleme selles ühtsed, me seisame teiega ja ma olen selle selgelt välja öelnud ka oma telefonikõnes president Erdoganiga."

Von der Leyen pidas Küprose vaidluse teemal kõne pärast seda, kui ta teatas Küprose taasteplaani heakskiitmisest, mille alusel saab Küpros 1,2 miljardit eurot, et üles ehitada oma pandeemiast räsitud majandust.

"See suurendab kasvu, moderniseerib ja transformeerib Küprost," ütles von der Leyen, esitades Anastasiadesele ametliku heakskiidu.