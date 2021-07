Erakonnad loodavad, et president õnnestub riigikogus ära valida

Riigikogu spiiker ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja sotside juht Indrek Saar ütlesid, et loodavad, et president õnnestub riigikogus ära valida.

Konsultatsioonid erakondade vahel käivad, need ei ole lõppenud. Kui küsida, kas on konkreetne kandidaat olemas, siis on vastus, et ei ole.

Eelmisel nädalal kirjutas Delfi, et Jüri Ratas tegi ettepaneku presidendiks kandideerida eelmise valitsuse kaitseministrile Jüri Luigele (Isamaa). Luik aga lükkas Ratase ettepaneku Delfi kinnitusel tagasi.

"Olukorras, kus poliitikud omavahel räägivad, räägitakse erinevate kandidaatidega, siis need on töised jutud ja neid otsimisi kindlasti ei tehta ajakirjanduse veergudel," kommenteeris Ratas.

"Kui te küsite, kas on keegi, kelle osas ma läbi räägin, kelle peale ma mõtlen, siis jah, on küll," lisas ta.

Ratas rääkis, et tema soov on, et riigikogu suudaks presidendi ära valida.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et viimati arutasid riigikogu erakondade esimehed presidendikandidaatide teemat enne jaanipäeva.

"Pärast jaanipäeva ei ole minul olnud suhtlust sellisel tasemel, et oleks juttu olnud konkreetsetest inimestest või võimalikest kandidaatidest," lausus Seeder.

ERR küsis Seedrilt, kas potentsiaalne presidendikandidaat võiks olla erakonna liige või võiks ta tulla väljastpoolt erakondi. "Selline teoreetiline filosofeerimine sellele protsessile kaasa ei aita. Ka varasemalt ei ole aidanud. Lõpuks on ikkagi valik lähtunud konkreetsetest oludest, inimestest, kokkulepetest," vastas Seeder.

Isamaa omaenda kandidaadi ülesseadmist ei plaani. "Meie tahaks otsida Eestile tegelikku presidenti, mitte lihtsalt osaleda presidendivalimistel. See ei ole eesmärk, et kellegagi saavutada kokkulepe, et siis mängida presidendivalimiste mängu," lausus Seeder.

Seeder ütles, et Isamaa loodab, et erakondade vahel on võimalik saavutada kokkulepe sobiva kandidaadi suhtes. "Meie eelistus on ühine kandidaat, kellel on laiem toetud, mitte oma kandidaat, kelle me saaksime üles seada," sõnas Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et sotsidega võimalike kandidaatide osas kokkuleppeid teha ei ole püütud.

"Me loeme lehest seda, et koalitsioon väidab, et nad midagi teevad, näitavad näpuga üksteise peale, aga rohkem ei tea midagi," ütles Saar.

Küsimusele, kas sotsid ei plaani oma kandidaadiga välja tulla ja temale ka teistelt erakondadelt toetust küsida, vastas Saar, et praeguses seisus ei saa midagi välistada. "Elame näeme," ütles ta.

Nii Ratas, Seeder kui ka Saar ütlesid, et loodavad, et president valitakse ära riigikogus.

Presidendivalimiste riigikogu voor toimub augusti lõpus.