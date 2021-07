Ratas: presidendikandidaat peaks olema erakondadeülese toetusega

"Tõsi on see, et koostöö Reformierakonnaga on meil töine. Me püüame kandidaati leida ja ma arvan, et saame siis öelda, kui see kandidaat on olemas. Kindlasti ei saa see olla ainult koalitsiooni kandidaat, see peab olema võimalikult laiapõhjaline," lausus Ratas.

"Ma arvan, et see, et poliitikut annavad oma seisukohtasid välja ka ajakirjanduses - seda tuleb teha, sest Eesti ühiskonda see teema väga huvitab ja mida kiiremini me suudame selliseid avalikke debatte erinevate kandidaatide vahel näha, seda parem," lisas ta.

Ratas rõhutas, et potentsiaalsele kandidaadile tuleb veel otsustamiseks anda aega.

ERR küsis, kas hea kandidaat, kellest Kaja Kallas rääkis, oli Ardo Hansson.

"Ma arvan, et nimedega spekuleerida, kui ei ole selgust, kas inimene on nõus kandideerima, mis on tema toetus - ma ei pea seda praegu õigeks," vastas Ratas.

Ratas kinnitas taaskord, et töö käib riigikogus presidendi ära valimise nimel. "Mina ei ole ennustaja, aga mina olen poliitik. Poliitikud töötavad reaalsete asjadega ja ja ma arvan, et see huvi ja soov on tõesti, et koalitsiooni ja opositsiooni ülene kandidaat leitakse riigikogus ja suudetakse oma töö sel korral viia riigikogus edukalt tulemuseni," lausus Ratas.