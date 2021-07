Lutsari hinnangul on koroonasse nakatumise uus kasv Eestis paratamatu

Koroonasse nakatumise kasvus mängib olulist rolli koroonaviiruse delta (India) tüvi, mille osakaal tõuseb paljudes Euroopa riikides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lutsari sõnul näitab Euroopas toimuv, et nakatumiste arvu kasv on paratamatu ka Eestis.

Kuigi praegu on Eestis olukord koroonaviirusega seoses hea, tuleks teadusnõukoja juhi sõnul just praegu, suvel tegeleda aktiivselt vaktsineerimisega.

"Meie järeldus oligi, et meie järgmised sammud on vaktsineerida-vaktsineerida-vaktsineerida. /.../ On suvine aeg. Meil on piisavalt vaktsiine, me enam ei saa ütelda, et meil vaktsiini ei jätku. Meil jätkub vaktsiini nii nende jaoks, kes on põdenud, kui ka nende jaoks, kes ei ole põdenud," rääkis Lutsar.

"Kas juba see praegune nakatumise tõus on kolmanda laine algus, kuigi see vahe jäi väga lühikeseks? Aga see võibki olla, et see on selline aeglane kolmanda laine algus nagu me näeme ka teistes riikides," lisas ta.