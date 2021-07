USA demokraadid teatasid 3,5 triljoni dollarilisest eelarveleppest

USA senati demokraadid teatasid teisipäeval, et on jõudnud omavahel eelarve kokkuleppeni, mis näeb ette 3,5 triljoni dollari kulutamist eelseisva kümnendi jooksul.

Plaan hõlmab president Joe Bideni programme kliimamuutuse, tervishoiu ja perede toetamise vallas.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer teatas leppest pärast eelarvenõukogu kahetunnist kohtumist, mis järgnes nädalaid kestnud läbirääkimistele parteijuhtide ning partei vasakpoolse ja mõõduka tiiva vahel.

Kui kongressi demokraadid leppe taha koonduvad, on neil piisavalt hääli, et see tulevatel nädalatel ilma vabariiklaste toetuseta heaks kiita.

Plaan on demokraatide sõnul üks aastakümnete suuremaid kulutamisprojekte, kuid selle üksikasju ei ole veel avaldatud.

Samal käivad kongressis ka kõnelused pea triljoni dollarise parteide ülese leppe üle, mis keskendub taristule nagu maanteed, sillad ja sadamad.

Seadusandjad loodavad mõlema kava osas leppeni jõuda lähinädalatel, enne kongressi suvepuhkuse algust.

Vabariiklased teatasid teisipäeval, et neile demokraatide uusim plaan muljet ei avalda.

"3,5 triljonit dollarit uusi kulutusi on 3,5 triljonit dollarit liiga palju ja 3,5 triljonit dollarit, mida meil ei ole," ütles senaator Mike Lee.