USA senaatorid viisid lõpule hiiglasliku taristuplaani koostamise

Kui kongress selle seadusena vastu võtab, suunatakse föderaalrahad USA maanteede, sildade ja veeteede kordategemisse, samuti tagatakse kiire internetiühendus kõigile ameeriklastele ning laiendatakse energiaprogramme.

"Parteiülene rühm lõpetas taristuseaduse teksti kirjutamise," ütles Schumer.

"Ma usun, et senat saab vastavad täiendused läbi töötada ja võtta seaduse lähipäevil vastu," lisas Schumer.

Schumer suutis veenda vabariiklasi tegema taristuplaaniga tööd.

Demokraatidest ja vabariiklastest koosnev parteiülene töögrupp tegi ühisavalduse, milles märkis, et seaduse eesmärk on investeerida taristusse ja luua uusi töökohti ilma makse tõstmata.

"See parteiülene seaduseelnõu ja jagatud panustamine selle viimiseks üle finišijoone on veel üks tõend, et senat suudab tööd teha," öeldi avalduses.