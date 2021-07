Saar kutsub Kallast, Ratast ja Seedrit ühiselt presidendikandidaati otsima

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar pöördus kirja teel Reformierakonna juhi Kaja Kallase, Keskerakonna juhi Jüri Ratase ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi poole üleskutsega alustada ühiselt arutelusid, et leida presidendikandidaat, kel oleks piisav toetus riigikogus valituks osutumiseks.

Saar pakkus välja, et ühise kandidaadi otsimist võiks alustada neist, kellel on rahva seas suurem toetus, tellides selleks esindusliku valimiga uuringu. Saare sõnul oleks sel moel riigikogus presidenti valides arvestatud ka rahva arvamusega.

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval ERR-ile, et presidendikandiaadi otsingud edenevad väga pingeliselt, aga leitud on hea kandidaat, keda tuleb veel kandideerima veenda. Reformierakonna koalitsioonipartneri Keskerakonna esimees Jüri Ratas jäi Kallase öeldut kommenteerides napisõnaliseks, aga märkis, et kandidaat peaks olema erakondadeülese toetusega.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles esmaspäeval ERR-ile, et viimati arutasid riigikogu erakondade esimehed presidendikandidaatide teemat enne jaanipäeva.

"Pärast jaanipäeva ei ole minul olnud suhtlust sellisel tasemel, et oleks juttu olnud konkreetsetest inimestest või võimalikest kandidaatidest," lausus Seeder.

Isamaa omaenda kandidaadi ülesseadmist ei plaani.

Suurim opositsioonierakond EKRE on enda eelistusena presidendi ametikohale välja käinud EKRE riigikogu fraktsiooni juhi Henn Põlluaasa.

Presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja 21 saadiku toetust. Selleks, et saada valituks Vabariigi Presidendiks, peab kandidaadi poolt andma hääle vähemalt 2/3 parlamendist ehk 68 inimest.

Riigikogu esimees Jüri Ratas on kutsunud 30. augustil kella 13-ks Toompea lossi kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on Eesti presidendi valimine.