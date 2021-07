Tehnikaülikool tahab hakata vaktsineerimist pakkuma

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles ERR-ile, et ülikooli töötajate vaktsineerituse kohta neil täpset infot pole, kuid kui kevadel vaktsiinisoovijate nimekirju koostati, siis 80 protsenti töötajates avaldas selleks tahet.

Volli sõnul kiirtestisid nad kevadel tudengeid ja õppejõude, kes praktikumides osalesid, kuid see läks kuu ajaga maksma ülikoolile 50 000 eurot. Ta ütles, et praegu neil sarnaseid plaane sügiseks ei ole, kuid nad tegutsevad valitsuse ettekirjutuste järgi.

"Ma ei usu, et 100 protsenti kontaktõpe tagasi tuleks, isegi kui koroona taanduks," ütles Voll.

Volli sõnul on veel vara täpselt sügisesest õppekorraldusest rääkida, kuid ilmselt toimub vähemalt hübriidõpe. Ta ütles, et tehnikaülikool on õppevormide suhtes paindlik.

Vaktsineeritutele Voll erandite tegemist ette kujutada ei suutnud ning ta polnud ka kindel, kas sellele üldse õiguslikku alust oleks. Ta ütles, et soovitab kõigil vaktsineerida, sest on ise koroona raskelt läbi põdenud.

Voll ütles, et neil on soov sügisel või augusti lõpus hakata korraldama koos terviseametiga vaktsineerimistalguid.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles ERR-ile, et neil hetkel pole plaani vaktsineerimist pakkuma hakata. Tema sõnul arutati seda kevadel, kuid tehti otsus, et see võib terviseametile jääda. Samas ütles ta, et kui sügisel tekib vajadus, siis võib olla arutatakse seda uuesti.

Valk ütles samuti, et on veel vara rääkida täpselt sügisesest õppekorraldusest, kuid ilmselt jäävad kehtima hügieeninõuded nagu desinfitseerimine ja võib olla maskikandmine.

"Kui kolmas laine tuleb, siis tehakse nii õppejõududele kui tudengitele samad nõuded," ütles Valk.

Suured loengud jääbvad veebis kättesaadavaks. Valk tõi välja, et kõik välistudengid ei pruugi sügiseks kohale jõuda.

Valk ütles, et neil on juba kevadest ruumide ventilatsioonist ülevaade ning kehtib soovitus kasutada parema ventilatsiooniga ruume. Samas sõnas ta, et täiendavalt midagi juurde pole ehitatud, sest paljud ülikooli hooned on ajaloolised.

Tallinna Ülikooli töötervise spetsialist Reilika Muuli ütles, et sügisese õppekorralduse kohta tehakse otsused augusti keskel.

"Konkreetsete plaanide osas on juulis veel keeruline vastata, sest koroona on meile näidanud, et olukord võib muutuda päevadega," ütles Muuli.

Muuli avaldas lootust, et sügisel saab õppetöö toimuda kontaktõppes, kuid ütles, et neil on valmisolek ka distantsõppes.