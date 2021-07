USA hoiatas ettevõtteid kasvavate riskide eest Hongkongis

USA hoiatas reedel oma ärikogukonda kasvavate riskide eest Hongkongis, kus Hiina on oma kontrolli suurendamas.

USA valitsusagentuurid eesotsas välisministeeriumiga ütlesid kauaoodatud hoiatuses, mille Hiina on juba maha laitnud, et ettevõtjad on mullu kehtestatud range julgeolekuseaduse tõttu silmitsi iseäralike ohtudega.

"Nende muudatuste järel peaks nad olema teadlikud võimalikust mainelisest, regulatiivsest, finantsilisest ja teatud juhul ka õiguslikust riskist, mis nende Hongkongi äridega kaasneb," öeldi hoiatuskirjas.

Ametkonnad tunnistasid, et 1997. aastal Suurbritannialt Hiinale tagasi antud Hongkongi majandus erineb paljuski Mandri-Hiinast, sealhulgas intellektuaalomandi kaitse osas.

Samas juhiti tähelepanu, et keskkond on uue riikliku julgeoleku seaduse ajal muutumas, näiteks on vahistatud nimekast inimõiguslasest USA advokaat John Clancey.

Seaduse alusel on süüdistused esitatud kümnetele inimestele, nende seas meediamogulile Jimmy Laile, endistele seadusandjatele ja demokraatiameelsetele aktivistidele.

USA hoiatuses toodi välja ka kõrgenenud risk andmekaitse vallas ja raskendatud ligipääs informatsioonile pärast võimudele pinnuks silmas olnud ajalehe Apple Daily kinni panemist.

Samuti osutati, et äridel on suurem oht sattuda USA sanktsioonide alla, mida kehtestatakse seoses inimõiguste rikkumisega.