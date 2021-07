"Rahva teenrid": viisakas oleks presidendikandidaate rahvale tutvustada

Aivar Hundimägi ütles, et kui peaminister Kaja Kallas (RE) ütles sel nädalal, et on leidnud hea kandidaadi, aga tema veenmiseks on veel vaja teha tööd, siis sellega aitas ta devalveerida presidendiametit.

"Kui sa ütled välja, et me leidsime hea kandidaadi, aga teda tuleb kõvasti veel veenda, ta ei taha veel seda kandideerimiskohustust vastu võtta. See oli ikka väga ebaõnnestunud. Ja kogu see presidendivalimiste teema ei näe hea välja," ütles Hundimägi.

"See, et inimesed jälle ootamatult saavad teada, et nüüd on meil uus president, ilma igasuguste debattideta, taustata ja selgituseta, et miks just see inimene on sellesse ametisse kõige parem. See pigem tekitab sellist võõristust sellesse ametisse," lisas ta.

Hundimägi rääkis, et sel nädalal spekulatsioonina üles kerkinud Ardo Hansson oleks kahtlemata hea kandidaat, aga ta oli kahtlev selles osas, kui palju Hansson tavainimest kõnetada suudaks. "Ta võib olla küll poliitikute seisukohast selline väga hea, tark, kogenud, oluliste sidemete jne. Aga kui palju ta on selline "oma" suurele osale Eesti ühiskonnast?" arutles Hundimägi.

Heidit Kaio sõnul on praegu täielik tuulevaikus, kuigi peaks olema see hetk, kus inimesed saaksid näga, kes tulevased presidendikandidaadid on. "Võib-olla ei ole vaja seda show-d nii suureks kui eelmisel korral, aga siiski viisakas oleks inimestele tutvustada, kes see võimalik uus president on. Ja praegu on see hetk, kus me peaksime kuulma, mida ta plaanib," sõnas Kaio.

Hundimägi märkis, et nii mõnigi erakond lisaks EKRE-le võib soovida, et presidendivalimisel läheksid valijameeste kogusse. "Võib-olla ka Isamaal ja Keskerakonnal ei ole midagi selle vastu," ütles ta.

Aaspõllu sõnul sõltub kõik sellest, mis on eesmärk. "Kui sulle võimaliku kandidaadina tundub, et presidendi koha pakkumine on ainult selleks, et saaks kellegi riigikogust läbi lasta ja võib-olla ka valijameeste kogust läbi lasta nii, et teda mitte ära valida, siis loomulikult ei ole keegi sellest huvitatud. Ja nii kaua kuni on õhus võimalus, et äkki mõnel inimesel on huvi pärast luhtunud valimisi lasta ennast presidendiks valida, siis loomulikult ongi see keerukas," rääkis Aaspõllu.