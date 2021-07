Reklaamiturg on taastunud

Kui eelmisel aastal Eesti reklaamiturg kahanes ligi viiendiku, siis praegu näitavada märgid, et see on taastunud. Kasvanud on nii interneti kui ka telereklaami maht, samas trükimeedias nii edukalt ei lähe.

Ekspress Grupi, mis omab Eestis muuhulgas Delfi uudisteportaali, Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehte ja Maalehte, kuid tegutseb suurelt ka Lätis ja Leedus, kirjutas oma esimese kvartali ülevaates, et kuigi ettevõte käive trükisegmendi languse tõttu aastases võrdluses pisut kahanes, näitasid reklaamimüügitulud head taastumist.

Meediakontserni tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ütles, et kuna Ekspress Grupp annab oma tulemustest börsile teada juuli lõpus ei saa ta praegu veel täpselt avaldada, kuidas läks teine kvartal. Siiski oli Rüütsalu positiivselt meelestatud.

"Väga hästi läheb. Peale eelmise aasta suurt ehmatust on tegelikult online reklaam tugevalt kasvanud. Ja meil seda kõikides riikides - nii Eestis, Lätis kui Leedus," ütles Rüütsalu. "Paljudest teistest meediumitest on veel enam hoogustunud digimeediumid. Kui me võtame kokkuvõttes Baltikumi reklaamituru mahu, siis see ei ole oluliselt kasvanud. Küll aga on kindlasti digitaalsesse kanalitesse voolanud teistest kanalitest rohkem raha."

Postimees Grupi, millega samasse kontserni kuulub ka näiteks Kuku raadio või telekanal Kanal 2, juht Andrus Raudsalu ütles, et ka tema hinnangul on reklaamimüügiga hästi. "Tööd tuleb ikka teha, päris uksest-aknast reklaami ei tule. Ütleme, et on niisugune tavapärane hea aastat, loomulikult eelmisest aastast parem."

Kui möödunud aastal langes esimeses poolaastas reklaamimüük 20 protsenti, siis selle aasta esimesel poolaastal kasvas see aastases võrdluses 30 protsenti, rääkis Raudsalu.

"Telereklaam on tegelikult päris kõvasti buuminud. Covidi-ajal hakkas. Selgelt müüvad aina rohkem digikanalid. Aga ma ei ütleks, et paber on ära langenud. Paber on täiesti mõistlikult ikkagi ka. Ta ei kasva võrreldes teiste reklaamiliikidega, aga ta ei ole ka otseselt kahanenud," ütles Raudsalu.

Kokkuvõtvalt ütles Raudsalu, et reklaamiturg on kuskil koroonaeelsel ajal tagasi. Reklaami liikidest on suurema muudatusena tagasi tulnud erinevate ürituste reklaamid, märkis Raudsalu. "Majutusteenuseid ei ole täheldanud, et oleksid tagasi tulnud, aga üritused on tagasi, mis on ka loogiline."

Ka Ekspress Grupis on ürituste reklaamid tagasi. "Praegu toimub mingi täielik tormijooks nendele tarbijatele. Tõenäoliselt te olete isegi osalenud mingitel vabaõhuüritustel ja neid toimub nädalavahetuse jooksul kümneid. Kõik tahavad nüüd suure hirmu eest, tõenäoliselt, praegu anda nii palju tuld sinna alla, kui vähegi võimalik," ütles Rüütsalu.

Samas ta lisas, et üritused on käibest pigem tagasihoidlikum osa. Suuremat ja olulisemat kasvu on Rüütsalu sõnul näha olnud e-kaubanduse reklaamikäitumises, sest ettevõtjad on koroonaajal e-kanaleid arendanud. Negatiivse poole pealt on tekkinud olukorrad, kus muidu edukad ettevõtted ei osta reklaami, sest tarneahelad on umbes ja ei ole mõtet reklaamida tooteid, mida niikuinii müüa ei saa, ütles Rüütsalu.

"Meil olid mitmed näited, et suured autotootjad on tellinud kampaania, aga neil ei tule kas autod kohale, ei saa mingeid osi kokku panna ja lihtsalt lükatakse kampaaniaid edasi. Hästi vastuolulised sõnumid on turul. Selline väga eriline aeg on praegu. Iseenesest raha on, turul tuleb osata see kokku korjata," rääkis Rüütsalu.

"Kindlasti tuleb leida üles need segmendid või tööstusharud, kus raha rohkem, aga jällegi mõnel tööstusharul võib minna väga hästi, aga tal lihtsalt, kas tarneraskuste tõttu või siis toormenappuse tõttu, ei ole mõtet reklaamida, kuna neil ei ole võimalik tarbijale kaupa kätte anda," lisas ta.

Meediaplaneerimise ja reklaamivahendusettevõtte Inspired Universal Mccann osanik ja juht Meelis Järvela ütleb, et tema suuremaid muutusi reklaamiturul ei näe. Tema sõnul sõltub kõik ettevõttest ja meediumist. "Minge küsige printmeedia käest, kui hästi neil läheb. Printmeedial ei lähe nii hästi. Ja küsige siis televisioonikanalitelt, kas nad on oma ärieesmärgid, oma eelarved täitnud," rääkis Järvela.

"Küsimus on ju taustsüsteemis. Ma võin teile siin rääkida eelmisest majanduskriisist. Äripäev ütles ka selle teisel aastal, et me teeme 10 protsenti juurde. Aga kui sa eelmise aasta 100 miljoni pealt oled kukkunud 30 peale, siis olid kroonid, ja teed 33 järgmisel aastal. Tundub küll vägev, et teeme 10 protsenti, aga kahe aasta perspektiivis on ikkagi 67 miljonit miinust," rääkis Järvela.

Konsensus valitseb selles osas, et hästi läheb Facebookil, Google'il ja teistel välismaistel reklaamimüüjatel. Järvela rääkis, et need olid ainsad, kes möödunud aastal siin piirkonnas käivet kasvatasid.

Eestis täpselt ei teata, kui palju reklaamiraha peamiselt USA reklaamihiidude taskusse Eestist liigub. Lätis on vähemalt andmed olemas, ütles Ekspress Grupi juht Rüütsalu. Sealt liigub tema sõnul riigivälistele reklaamimüüjatele kuskil 260 miljonit eurot aastas, samal ajal kui siseriiklik reklaamiturg on suurusjärgus 80 miljonit.

Täpsemat ülevaadet Eesti reklaamiturust koostab Kantar Emor. Möödunud aasta kohta tehtud uuringu kohaselt langes mullu Eesti siseriiklik reklaamimaht 17 protsenti. Uuringuettevõtte Balti regiooni juht Margo Veskimägi ütles, et tal on selle aasta esimese poolaasta statistika plaanis lähinädalatel kokku panna ja siis saab täpsemalt vaadata, mis reklaamiturul toimub.