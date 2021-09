EL plaanib vastukäiku Hiina taristuprogrammile

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen esitas teisipäeval EL-i projekti, mida nimetatakse "globaalseks väravaks" ( Global Gateway).

"Globaalse suure konkurentsi ajastul peab EL-i tegevus muutuma aktiivsemaks. Peame sidemeid looma kogu maailmas, " ütles von der Leyen.

"Brüsseli algatus pakub madalama sissetulekuga riikidele läbipaistvat ja väärtustel põhinevat projektide rahastamist," ütles EL-i kõrge ametnik.

Mitmed vaesemad riigid kurdavad, et Hiina BRI projekti tingimused on liiga karmid. Saksamaa suursaadik EL-is Michael Clauss kiitis Brüsseli algatust." On oluline, et globaliseerumine toimuks Euroopa moodi," ütles Clauss.

Von der Leyen ei varjanud, et EL-i taristuprojekt peab pakkuma konkurentsi Hiinale.

"Me oleme teede rahastamisel head. Kuid Euroopal pole mõtet rahastada täiuslikku teed, mis ühendaks Hiina omanduses olevaid kaevandusi ja sadamaid," ütles von der Leyen.

Hiina on alates 2013. aastast käivitanud rohkem kui 60 riigis mitmesuguseid taristuehitusprojekte, mis peaks aitama kaasa Kagu-Aasia, Kesk-Aasia, Lähis-Ida, Euroopa ja Aafrika ühendamisele, mille kaudu loodab Hiina edendada oma kaupade eksporti maailmas.

Von der Leyen tegi samuti ettepaneku keelustada EL-i ühtsel turul tooted, mille valmistamisel kasutati sunnitööjõudu.