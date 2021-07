Aab: Reps peab ise otsused tegema

Õhtuleht kirjutas pühapäeval, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäeva ministeeriumi rahade eest. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Reposesse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.

"Kui see vastab tõele, siis on see muidugi kahetsusväärne ja siin tuleks kõigepealt teha otsused Mailisel endal," ütles Aab.

Saatejuht Madis Hindre küsis Jaab Aabilt, kas Reps peaks jätkama riigikogus. "Ma ei saa öelda Mailise eest selliseid otsuseid. Eelkõige on see Mailise enda asi. Ja juhul kui neid otsuseid ei tule, siis peab olukorda kaaluma erakonna juhatus," vastas Aab.

"Kuidas täpselt ja mis sammusid astuda, ma jääks praegu vastuse võlgu," lisas ta.

"Küsimus ei ole lihtsalt riigikogus jätkamises, küsimus on ka nendes positsioonides. Eks tuleb kaaluda ja mõelda, kas mingid rollid või positsioonid või staatused... Et kas nendest peaks loobuma või ei peaks loobuma. See järjekord on ikkagi nii, et kõigepealt Mailis ja siis erakonna juhatus võtab seisukoha," täpsustas veel Aab.

Aab rääkis, et Reps ei ole veel erakonnale olukorda selgitanud.

ERR-il ei õnnestunud esmaspäeval ja ka teisipäeval telefoni teel Mailis Repsi kätte saada.

Varasem taust

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Politsei alustas eelmise aasta 24. novembril Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist.

19. veebruaril sai Reps ametliku kahtlustuse omastamises. Omastamiskahtlustus sisaldab nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.