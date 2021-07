Mailis Reps ei jätka Keskerakonna aseesimehe ja keskfraktsiooni juhina

Keskerakond arutas teisipäeval käimasolevat uurimist Mailis Repsi osas ning otsustas, et praeguses olukorras on vajalik valida riigikogu Keskerakonna fraktsioonile uus esimees. Samuti ei jätka Reps Keskerakonna aseesimehena.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et fraktsiooni ja juhatuse ühisarutelu tulemusena leiti, et Repsil tuleb keskenduda enda kaitsmisele käimasolevas uurimises ning erakond tervikuna saab keerulises olukorras edasi liikuda raskete, kuid vajalike muudatustega.

"Me arutasime seda, kuidas Mailis saaks selles olukorras, kus ta täna on, ennast kõige paremini kaitsta ja selleks ettevalmistada. Ja teisalt, et erakond saaks oma programmi, oma põhimõtetega edasi minna ja me leidsime, et see on hetkel parim lahendus," ütles Ratas ERR-ile.

"See on Keskerakonna otsus. Need sammud on hommikul Mailisega läbi räägitud," lisas Ratas.

ERR küsis Rataselt, kas Reps peaks ka riigikogust lahkuma. "Ma arvan, et Mailis Reps ei pea nüüd ka maamuna pealt ära kaduma. Meil on olemas süütuse presumptsioon, inimene valmistub enda kaitsmiseks ja laseb erakonnal edasi minna. Mailis Reps on riigikogu liige edasi," vastas Ratas.

Küsimusele, kas Ratas küsis Repsilt ka selle kohta, kas Reps lasi oma sünnipäevapeo ministeeriumil kinni maksta, vastas Ratas, et Reps ootab ära

"Mailise vastus on siin see, et see on üks osa sellest menetlusest ja ta annab nendele teemadele kommentaari, siis kui on õige hetk," lausus Ratas.

"Tänan Mailist, kes on väga teeneka ja võimeka poliitikuna märkimisväärselt panustanud Eesti elu arengusse ja Keskerakonna tegevusse nii erakonna aseesimehe kui ka riigikogu fraktsiooni juhi ja mitmekordse ministrina," ütles Ratas.

Keskerakonna esimees ei nimetanud teisipäeval erakonna aseesimeest, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe valimised toimuvad esimesel võimalusel. Juhatuse ettepanek fraktsioonile on valida esimeheks Jaanus Karilaid ning aseesimeesteks Kersti Sarapuu ja Andrei Korobeinik.

Varasem taust

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Politsei alustas eelmise aasta 24. novembril Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist.

19. veebruaril sai Reps ametliku kahtlustuse omastamises. Omastamiskahtlustus sisaldab nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.

Möödunud pühapäeval kirjutas Õhtuleht, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäeva ministeeriumi rahade eest. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Reposesse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.