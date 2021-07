VKG Elektrivõrgud: suurtarbijate otseliin tooks hinnatõusu tavatarbijaile

Otseliini rajamist toetab lisaks tööstuspargile Narva linnavalitsus. Kui suurettevõttele tähendaks see kuni kolmandiku võrra soodsamat elektrihinda, siis Narva linnavalitsuse hinnangul meelitaks odavam elekter tööstusparki uusi ettevõtteid ja kasvataks piirkonnas töökohtade arvu.

Suurtarbijate lootus osta elektrit otse tootjalt ilma võrgutasuta ei meeldi aga kohalikule võrguettevõttele VKG Elektrivõrgud.

"See mõjutab negatiivselt piirkonna kõiki teisi elektritarbijaid ehk siis, kui suurtarbijad võrgust lahkuvad või võrguga ei liitu, siis arusaadavalt peavad võrguteenuse katma kõik teised tarbijad, sealhulgas ka siis kogu piirkonna elanikkond ja neile tähendab see siis võrgutasude hinnatõusu," selgitas VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala.

Ta möönab, et otseliinide rajamine elektritootjaga piirnevale kinnistule on seadusega lubatud, kuid laiemalt vaadates ei pruugi see kogu piirkonnale kasulik olla.

"Piirkonna laiapõhjalise konkurentsivõime tagaks ikka see, kui ka suurtarbijad liituksid jaotusvõrguga. Arusaadavalt see võimaldaks hoida siis võrgutasusid kõikidele tarbijatele soodsatena. Vastasel juhul, kui need võrgutasud nüüd langevad selliste keskmiste ja väiketarbijate elanikkonna kanda, siis arusaadavalt ka uutele tulijatele on see piirkond vähematraktiivsem."

Ivo Järvala sõnul jääb kavandatava otseliini piirkonda ligi 15 suurtarbijat, kes odavama elektri nimel võiksid otseliinis võrguteenusele alternatiivi näha. Narva linnavalitsus on lubanud otseliini rajamist toetada kuni poole miljoni euroga, kuid see pole veel kindel, sest raha eraldamise peab kinnitama volikogu.

Volikogu võib elektrihinna tõusu kartuses projekti toetamisest loobuda, kuid nagu kinnitab linnapea Katri Raik, otseliini rajamist linn takistada ei saa.

"Kui elektrihind tõuseb märgatavalt, siis me peame oma positsiooni ümber vaatama, aga kui ka kohalik omavalitsus selles projektis ei osale, siis on praegu väga selgelt suurettevõtjad öelnud, et nemad lähevad edasi ka ilma linna rahalise toeta," ütles Raik.

Otseliini rajamist ootavad kaks Narva tööstuspargis paiknevat tööstusettevõtet, mis parajasti tootmist laiendavad. Üks neist, veefiltrite tootja Aquaphor, kavandab Narva 700 töökohaga hiigeltehast.