VKG tselluloositehase plaan ei pruugi kohalike suurt vastuseisu tuua

Kuigi plaanitava VKG tselluloositehase asukoht, Lüganuse vald on silma paistnud kodanike vastuseisu poolest erinevatele asjadele, ei pruugi see vabriku rajamisele takistuseks saada.

Ida-Virumaale planeeritavast VKG tehasest kolmandiku võrra suurema tselluloositehase rajamine Tartusse jäi paar aastat tagasi seisma just Emajõe kallastelegi protestima tulnud inimeste vastuseisu tõttu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avaliku arvamuse alahindamise kogemus on olemas ka Lüganuse valla ettevõtjatel - põlevkivikarjääri laiendada sooviv Kiviõli Keemiatööstus pidi eelmisel aastal muutma Uljaste järve piirkonna uuringute plaane.

"Alguses tundus kõik hästi minevat, aga meie enda kommunikatsioon jäi viletsaks. Me ei osanud ette näha, et meie arusaamist mööda hea asi tekitab inimestes nii palju hämmingut ja vastuseisu," kommenteeris Kiviõli Keemiatööstuse juht Priit Orumaa.

Lüganuse valla kuulsaim protestipuhang oli 2019. aasta lõpus, kui oldi Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu ebaseadusliku vallandamise vastu. Selle tulemusena vahetus vallas ka võim.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche usub, et VKG tehase rajamise arutelud võivad minna rahulikumalt, sest tööstusettevõtte rajamiseks pakutud mõlemad võimalikud asukohad jäävad inimasustusest kaugele.

"Mõlemad asukohad on kõrvuti, mõlemad asukohad on VKG olemasoleva tööstusterritooriumi vahetus läheduses, praeguse VKG prügila ehk siis tuhamäe külje all," selgitas Eiche.

Sellel alal ei ela mitte kedagi. Lähimad elumajad on umbes 2,5 kilomeetri kaugusel ja vahepeale jääb väga palju metsamassiivi.

Plaanitavast VKG tselluloositehasest linnulennult kolme kilomeetri kaugusele jääva Voorepera küla elanik Karli Kivi on tehase suhtes äraootaval seisukohal.

"Eks puitu väärindada on vaja, sest sellest tuleb kohalikele töökohti ja sissetulekut. Aga kust VKG võtab selle puidumaterjali? Ma kardan, et siis läheb raiemaht jälle suuremaks," arutles ta.

Mehe sõnul näitab aeg, kui tuliseks vallas arutelud lähevad, seda enam, et VKG tehas pole ainus arendus, mis Lüganusel päevakorras on.

"Ma arvan, et nii mõnigi on täielikult selle vastu. Meil vallas on ikka neid rohelisi ka, kes ütlevad ei nii tuulikule kui ka tehastele. Jutud ju käivad ka meie valda tehtavast aatomielektrijaamast," rääkis Kivi.

Oma 80-aastasest elust peaaegu pool sajandit Vooreperas elanud Maime Gavriloff tehast ei karda. "Eks siis saavad inimesed tööd, on ju praegu väga palju töötuid. /.../ Mina, jah, pooldan," ütles ta.

Naist ei heiduta ka tehasest levida võivad ebameeldivad lõhnad. "Siin kandis alles oli väetisetehas, sealt ikka vahepeal viskas haisu. Ja sigalast tuleb ka haisu. Nii et meie meie oleme harjunud sellega," sõnas Gavriloff.

VKG plaanib Lüganuse ja Kohtla-Järve piirile kavandatava tselluloosi tootva biotoodete tehase avada 2026. aastal.