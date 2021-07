Kuu enne valimisi avatakse Tallinnas Majaka-Gonsiori rattasild

"Ehituse valmimise tähtaeg on AS-iga TREF Nord sõlmitud lepingu järgi 15. september 2021 ja maksumus 885 000 eurot," ütles linnavalitsuse pressiesindaja Ott Heinapuu ERR-ile.

Ehitise projekti on koostanud Reaalprojekt OÜ ja maastikuarhitektuurilise lahenduse Kino Maastikuarhitektid OÜ. Rajatis koosneb kahest sillast - ühte toetab kaheksa sammast ja teist neli sammast.

"Kaldtee ehk tehnilisemas keeles pandus ehitatakse Majaka tänava ja Gonsiori tänava vahele projekteeritud kergliiklusteel. Kavas on ühendada pandus ja olemasolevad liikumisteed Lasnamäe, Lubja ja Majaka tänava sihis," seisab projekti seletuskirjas.

"Projektala kõrgemasse, eri liikumissuundade ristumiskohta on kavandatud pingi ja põõsastega väike plats. Platsi kate eristub kergliiklusteest, so valgeks värvitud asfaltkate, mille sisse on pressitud ruudukujuline muster (asfalt stamping). Platsi mahtu jääva künnapuu ümber on projekteeritud pink. Panduse kõnnitee osal jätkub platsilt alguse saanud punast ja valget värvi ruutudega muster, see aitab eristada kõnniteed ja kergliiklusteed. Kergliiklusteele muster ei laiene," öeldakse seletuskirjas.

Alale on kavas istutada 56 kukerpuud.

Kuna projekteeritud pandus tekitab uue kergliiklustee ühenduse, siis on oodata ratturite ja jalakäijate arvu kasvu selle otstes, kirjutavad projekteerijad. Samas on olemasolev Lasnamäe tänava ja Majaka tänava ristmik on lai ja ülekäigurada pikk. Panduse valmimisel võivad sageneda liiklusohtlikud olukorrad Lasnamäe tänava ülekäigurajal ning liiklejate ohutuse tagamiseks pakkusid projekteerijad välja ka turvalisema lahendus Majaka ja Lasnamäe tänava ristmikule.

Arhitektide pakutud Majaka ja Lasnamäe tänava ristmiku uus ja turvalisem lahendus. Autor/allikas: AS Kino Maastikuarhitektid

Pandus on vajalik, kuna praegu üle Laagna tee (niinimetatud Lasnamäe kanali) kulgev jalakäijate-ratturite sild lõppeb Lasnamäe poolses otsas järsu trepiga, millest jalgratta, lapsevankri või ratastooliga on keeruline üles saada.

Kino Maastikuarhitektid büroos osalesid projekti tegemisel Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart ja Karin Bachmann.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.