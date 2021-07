Seer: apteekrite rolli vaktsineerimises ei saa alahinnata

Alates sellest nädalast on koroonavaktsiini võimalik saada ka apteekides. Vaktsineerimisjuht Marek Seeri sõnul on apteekide lisaks vaktsineerimisele ka nõustaja roll.

Esimesed kaheksa apteeki alustasid sel nädalal vaktsineerimist. Esialgu vaktsineeriti päevaga 18 inimest apteegi kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaktsineerimisjuht Marek Seeri sõnul ei tasu apteekide panust alahinnata.

"Apteekritel on väga oluline roll olla nõustaja rollis. Muu hulgas, ostes välja retseptiravimeid, saab ju apteeker teha ka selgitustööd vaktsineerimisele ja võib-olla vastata mõningatele küsimustele, kuni sinnani välja, et miks mitte ka aidata registreerimisel. Nii et see on selline kompleksne ja see on väga oluline osa. Seda ei saa kuidagi alahinnata," rääkis Seer.

Maksimaalselt on vaksineerimist võimalik korraldada 45 apteegis. Kui paljudesse teenus tegelikult jõuab, sõltub huvi ja nõudluse suurusest.

"Järgmisel nädalal soovime laieneda Saaremaale, Rakverre, Haapsallu. Lisaks tuleb juurde apteeke ka Tartus," ütles proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane.

Apteekides toimub vaktsineerimine peamiselt tööpäevade õhtutel ja nädalavahetusel.

"Mina olen saanud tagasisidet., et lihtsus, kiirus ja mugavus. Kuna üldjuhul ikkagi perearstid on hõivatud, neil on haiged inimesed ja siis on raske aega saada ja sobivat aega saada. Aga meie just vaktsineerime õhtuti ja nädalavahetustel. Ja nüüd eelmisest aastast saab veebipõhiselt registreerida, et ei pea järjekorras ootama. Põhimõtteliselt saab valida omale sobiva aja," rääkis Benita Kodu õendusjuht Annika Krist.

"Tahtsin kindlasti vaktsineerida ja pigem kiiresti. Ja väga lihtne oligi kodus vaadata digiregistratuuri ja vaatasin, et ongi just samal päeval, just täna õhtuks aeg ja mõnusasti kodulehe peal ka. Nii et saingi siia sõita ja vaktsiini kätte," rääkis Kea.

Apteekides on praegu kasutusel ainult kahedoosiline Pfizeri vaktsiin. Teise doosi aja saab omale broneerida apteegis kohapeal.

"Kuni 30. septembrini tehakse apteekides esimesi doose ja pärast seda jätkub teiste dooside tegemine neile, kes 30. septembriks ei ole teist doosi saanud," ütles Rootslane.

Apteegis vaktsineerimiseks võiks eelnevalt aja kinni panna veebilehel vaktsineeriapteegis.ee või helistades apteekide infotelefonile. Vaba aja olemasolul tehakse süst ka registreerimata inimesele.