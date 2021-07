Neljapäeval ja reedel veavad Virtsu-Kuivastu vahel reisijaid Piret ja Regula

TS Laevad andis teada, et on lähipäevade e-piletite müügi peatanud, teenindab reisijaid sadamas elavas järjekorras ning sadamaalale ja laevale pääs toimub saabumise järjekorras. Etteostetud e-piletid kehtivad, kuid üldjärjekorras, mis tähendab, et e-pilet ei anna praegu eelist sadamasse sõitmisel ega ka laevale pääsemisel.

Laevad sõidavad nii kaua, kui kõik sadamasse saabunud üle veetakse, kinnitab laevade operaator. Võimaluse korral soovitab ettevõte reisida jalgsi ning kutsuda auto sadamasse järgi. Jalgsi reisijatel ei tule sadamas oodata.

Virtsu-Kuivastu liini teenindav parvlaev Tõll sõitis kolmapäeval hooga sisse Kuivastu sadama kaisse ja sai vigastada. Laeva naasmine liinile võib võtta nädalaid.

TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles kolmapäeval ERR-ile, et neljapäeval otsustatakse, kas Regula läheb sõitma mandri ja Hiiumaa vahele ning sealt tuleks suurem laev mandri ja Muhu liinile.

Seepeale edastas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja neljapäeval TS Laevade juhatusele pöördumise, milles palub tungivalt Tõllu mitte asendada Hiiumaa liini parvlaevadega.

"Vallavalitsus palub arvestada, et lisaks üleveonumbritele, mille absoluutarvestuses hiidlased paratamatult saarlastele enamasti alla jäävad, oleks Tiiu või Leigri asendamisel Regulaga saarele ka olulisi negatiivseid mõjusid," kirjutas vallavanem.

Tasuja sõnul on tõsiasi, et Saare maakonna olukord ei muutu samas proportsioonis paremaks kui Hiiumaa oma halveneb. "Iga reisitõrke järellainetus kestab veel vähemalt pool aastat, kajastudes vähenenud üleveomahus, ööbimiste arvus, poekülastatavuses jne. Ka seda mõju tuleb otsuste juures arvestada."

Vallavanem tõi välja, et just juuli ja august on Hiiumaale ja Hiiumaalt reisijate ning sõidukite üleveo osas rekordiks saamaks. Olulised argumendid on Tasuja sõnul Hiiumaa vaates ka tunduvalt pikem teekond merel, millega kaasneb Saaremaa ooteajast märgatavalt pikem seisak sadamas, kui laevale ei mahu. Samuti tuleb arvestada, et laevateest osa sõidab laev kanalis, mistõttu vabagraafikus sõitmine on problemaatilisem kui Kuivastu-Virtsu liinil – väljuda tuleb siiski graafikujärgseid reise arvestades, et kanalisse ära mahtuda.

Tasuja sõnul tuleks keskenduda Saaremaa suunal lahenduse leidmisele, mitte tekitada probleeme ka Hiiumaale. Näiteks võiks käiku lasta lisalennud Kuressaarde ning tihendada bussiliiklust Kuivastu sadama ja Kuressaare vahel.