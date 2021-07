Itaalias ei pääse vaktsineerimata inimesed augustis enam üritustele

Alates 6. augustist pääsevad massiüritustele, staadionitele, muuseumitesse, teatritesse, kinodesse, basseinidesse, spordisaalidesse, baaridesse ja restoranidesse ainult vaktsineerimisprotsessi lõpetanud Itaalia elanikud, kel on selle kohta tõend.

Ööklubid jäävad Itaalias esialgu suletuks.

Niinimetatud rohelisi pääsmeid ei nõuta ühistranspordis, koolides ega töökohtadel.

Meedia andmetel rakendatakse piiranguid vaktsineerimise määra suurendamiseks. Varem oli vaktsineerimistõend nõutav ainult välismaale reisimiseks, samuti suurüritustel nagu kontserdid, jalgpallivõistlused või pulmad.

Roheline tõend on dokument, mis kinnitab, et selle omanik on vaktsineeritud, teinud negatiivse testi või paranenud haigusest. Seda on Itaalias kasutatud alates juunist.